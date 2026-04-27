Mai bine mai târziu …

Ministerul Economiei anunţă deblocarea programului Femeia Antreprenor – ediția 2024.

După o perioadă în care programul nu a putut avansa din cauza lipsei finanțării, adoptarea Legii bugetului de stat pentru 2026 permite relansarea procesului, într-un cadru financiar stabil. Noua alocare este în valoare de aproximativ 200 milioane lei credite de angajament și 197 milioane lei credite bugetare, fiind menținută ținta estimată de 1.000 de beneficiare.

În 2024, apelul de proiecte a atras 6.818 de firme deținute de femei solicitând finanțări de până la 200.000 lei pentru investiții. În prima parte a anului trecut, procesul de evaluare a eligibilității și conformității a fost inițiat și parcurs parțial, fără a putea fi finalizat din cauza lipsei finanțării.

Prima a etapă a programului constă în transmiterea Deciziilor privind respingerea la finanțare și se va desfășura, potrivit calendarului estimat, între 27 și 30 aprilie. Conform procedurii, aplicantele vizate pot depune contestații în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea actului administrativ. Perioada depunerii contestațiilor se termină în data de 6 mai 2026.

Soluționarea contestațiilor va avea loc în perioada 29 aprilie – 22 mai 2026, iar deciziile de admitere vor fi transmise începând cu data de 25 mai 2026.

Aplicantelor li se atrage atenția ca firmele să fie active și să nu aibă datorii la stat.

Programul acoperă o plajă largă de activități economice, conform clasificării CAEN Rev. 2, dar exclude domeniile unde regulile europene limitează acordarea ajutoarelor de stat – de la producția agricolă primară și acvacultură, până la industrii precum armamentul sau activitățile direct legate de export – și condiționează finanțarea de asumarea unui impact concret în economie, prin crearea și menținerea a minimum două locuri de muncă.