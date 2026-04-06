Mai e doar un pas

178131 – 06042026 – Ministerul Afacerilor Externe anunță adoptarea Avizului formal al Comitetului pentru Investiții, în procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), al 24-lea aviz, penultimul, pentru aderarea la organizație.

Evaluarea Comitetului pentru Investiții al OCDE înseamnă că România are un mediu de afaceri deschis, transparent și predictibil pentru investitori, ca urmare a adoptării unor reglementări conform bunelor practici internaționale.

Evaluarea Comitetului pentru Investiții este o etapă importantă în procesul de aderare, având în vedere caracterul transversal al standardelor analizate și impactul lor sistemic asupra mediului economic.

După finalizarea evaluărilor tehnice în toate cele 25 de Comitete, procesul de aderare implică adoptarea unei Decizii de către Consiliul OCDE, prin unanimitate, privind invitarea României să adere la Organizație.