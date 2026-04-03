Mai puțini șefi la Vamă

178120 – 03042026 – Ministerul Finanțelor a început rerganizarea Autorității Vamale Române. Reorganizarea nu vizează doar structura instituției, ci o schimbare de paradigmă în funcționarea Autorității Vamale, fundamentată pe trei principii esențiale -analiză de risc centralizată, control executat în teritoriu și implementarea unui proces decizional rapid, cu responsabilități clar definite.

Concret, se încearcă simplificarea structurii centrale prin reducerea nivelurilor ierarhice, inclusiv transformarea direcțiilor generale în direcții, pentru a elimina etapele administrative care încetineau procesul decizional.

Totodată, sunt desființate structurile intermediare fără rol operațional direct, în special Direcția Generală Coordonare Control Vamal, ale cărei atribuții sunt redistribuite către structuri specializate. Funcțiile de analiză, coordonare operațională și intelligence sunt preluate de Direcția Analiză Risc și Investigații Vamale (DARIV), în timp ce responsabilitățile privind metodologia și procedurile sunt transferate către Direcția Proceduri Vamale și Produse Accizabile (DPVPA).

Un element central al reformei îl reprezintă separarea clară a atribuțiilor, prin delimitarea analizei de risc de activitatea de control. Astfel, analiza de risc va fi realizată la nivel central, iar controlul va fi executat în teritoriu de direcțiile regionale vamale, ceea ce permite o mai bună obiectivitate și eficiență operațională.

Totodată, analiza de risc va fi utilizată diferențiat, în funcție de tipul de control – pentru operațiunile de vămuire, pentru activitatea echipelor mobile și pentru controlul ulterior.

De asemenea, este reconfigurat modul de realizare a controlului vamal, prin mutarea accentului de la verificările realizate în punctele de frontieră către controlul ulterior și intervențiile echipelor mobile. În acest sens, vor fi consolidate echipele mobile, echipele canine și structurile de control ulterior, pentru a permite intervenții mai rapide și mai bine direcționate.

Reorganizarea introduce și un dispecerat național care va funcționa permanent, asigurând gestionarea în timp real a alertelor și notificărilor, precum și o cooperare instituțională mai eficientă.

Prin aceste măsuri, Ministerul Finanțelor urmărește reducerea timpului de vămuire, eliminarea controalelor inutile în punctele de frontieră și facilitarea comerțului licit, în paralel cu consolidarea capacității de control și creșterea eficienței operaționale a AVR.

Reforma nu se referă însă și la reducerea cu 10% a numărului de posturi și a numărului de angajați conform AUG privind reforma în administrația centrală.