Manda zice că Bolojan se agață de putere să vândă companiile de stat

178238 – 20042026 – Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că social-democraţii nu se tem de “bătălii politice” sau de opoziţie şi că nu pot continua să facă parte dintr-o guvernare “împotriva” românilor.

“Suntem partidul oamenilor şi avem obligaţia să rămânem de partea lor. Nu ne temem de nicio bătălie politică, nu ne temem de opoziţie. Dar avem o responsabilitate mai mare decât orice funcţie, responsabilitatea faţă de români. De aceea trebuie să fim uniţi, să fim asumaţi şi să avem curaj. Pentru că atunci când PSD este puternic şi coerent, România merge înainte. Şi le mai spun pe această cale tuturor românilor şi colegilor noştri, dincolo de ce vedem de două zile pe Facebook, cu boţi, tiriboţi, ostrogoţi, roboţi: nu vă fie frică, Ilie sărăcie pică”, a spus el în cadrul conferinţei extraordinare pentru alegerea preşedintelui PSD Sector 4.

Manda a afirmat că guvernarea condusă de Ilie Bolojan a fost realizată “fără dialog şi fără consultare”, fiind prezentată “în mod eronat” drept o guvernare a reformelor.

“Reforma nu înseamnă doar tăieri, nu înseamnă să pui toată povara pe umerii oamenilor. Reforma înseamnă să construieşti, să dezvolţi şi să creezi perspective. Înseamnă dialog şi responsabilitate, nu decizii impuse de sus, fără legătură cu realitatea din comunităţi. Vă spun direct, nu mai e loc de jumătăţi de măsură. Şi vă întreb astăzi deschis, dragi colegi, mai putem continua cu această guvernare împotriva românilor? Mai stăm cu Bolojan în această direcţie? Exclus! Alegerea noastră ar trebui să reprezinte o normalitate pentru toată ţara. Noi alegem dezvoltare, nu blocaj, alegem responsabilitate, nu rigiditate, alegem bunăstare şi nu presiune pusă pe oamenii”, a spus Manda.

El a subliniat că, în ciuda “etichetelor” primite de-a lungul timpului, PSD “nu abandonează” oamenii.

Totodată, în momentul în care a intrat în coaliţie, PSD a stabilit “două linii roşii”: să nu scadă puterea de cumpărare a românilor şi să continue nivelul investiţiilor publice în spitale, autostrăzi, şcoli, iluminat public, reţele de apă şi canalizare.

“Astăzi suntem în situaţia în care aceste linii roşii au fost încălcate. Mai mult, la început această coaliţie a funcţionat prin şantajul domnului Bolojan. Dacă ceva nu era cum dorea domnia sa, ne ameninţa că pleacă. Acum, când am început să-i arătăm cât de mult îi costă pe români toate aceste măsuri impuse de domnia sa, domnul Bolojan nu mai vrea să plece. El vrea să rămână acolo şi să guverneze cum vrea. Foarte bine, dar nu cu noi. Nu putem accepta o guvernare în care măsurile propuse de PSD pentru români să fie amânate, fie obţinute prin ameninţări cu retragerea de la guvernare”, a precizat Claudiu Manda.

El l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că se agaţă de putere “ca să vândă” companiile de stat.

“PSD nu a fost niciodată de acord cu austeritate fără un pachet de relansare economică. PSD nu a fost niciodată de acord cu tăierile drepturilor persoanelor vulnerabile, ale mamelor, ale pensionarilor, ale persoanelor cu dizabilităţi şi nu va fi niciodată. Şi chiar acum, în al 12-lea ceas, ce face domnul Bolojan? Se agaţă de putere ca să vândă companiile de stat”, a spus el.