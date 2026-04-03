Mare actualizare a chiriilor pentru cei care locuiesc la stat: 4 camere de la 100 de lei la 242 de lei

178123– 03042026 – Guvernul a decis actualizarea tarifului lunar al chiriei pentru locuințele aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al UAT-urilor, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai companiilor, societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome, dar și pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative.

Conform legislației, tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

Ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007.

”În prezent, chiria pentru o locuință cu o suprafață locuibilă de 50 m² este de 42 de lei, iar, după actualizarea tarifului, aceasta va fi de 101,08 lei”, a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul a mai spus că, pentru un apartament cu 3 camere și o suprafață locuibilă de 80 m², chiria este, în prezent, de 67,20 de lei, iar, după introducerea noilor tarife, chiria va fi de 161,73 de lei. De asemenea, în cazul unui apartament cu 4 camere și o suprafață locuibilă de 120 m², chiria va fi de 242,60 de lei, față de 100,80 de lei, cât este în prezent.

Nu intră sub incidența actului normativ locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL, și nici locuințele deținute de RAPPS. Pentru acestea, chiria se calculează în baza legii modificate în 2018.