Ministerul Transporturilor: Achiziții de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare

178170 – 10042026 – Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban a semnat trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.

Investițiile, finanțate integral prin Fondul pentru Modernizare, vizează achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

Proiectele vor reduce semnificativ emisiile de CO₂, vor scădea costurile de operare și vor crește independența energetică.

În contextul actual, securitatea și sustenabilitatea sunt strâns legate, iar investițiile în mobilitate curată reprezintă o prioritate strategică.