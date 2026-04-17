Ministrul apărării naționale s-a întâlnit cu președintele companiei Elbit Systems

178223 – 17042026 – Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut vineri, 17 aprilie, la sediul MApN, o întrevedere cu Bezhalel Machlis, președintele companiei israeliene Elbit Systems, în prezența E.S. Lior Ben Dor, ambasadorul statului Israel în România.

Discuțiile s-au concentrat pe identificarea de măsuri concrete pentru remedierea întârzierilor în implementarea unor programe aflate în derulare, precum și pe clarificarea calendarului de livrare și a responsabilităților contractuale, pentru programul sisteme tactice de avioane fără pilot (UAS) Watchkeeper X.

În acest context, Ministerul Apărării Naționale are în vedere toate opțiunile prevăzute de cadrul contractual, inclusiv posibilitatea rezilierii, în funcție de capacitatea companiei de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul semnat în anul 2023.

MApN apreciază prezența Elbit în România și eforturile depuse pentru realizarea obiectivelor din contract, dar obligațiile legale și contractuale nu pot fi opționale.

Colaborarea MApN cu firma israeliană vizează programe precum sistemul UAS (Unmanned Aerial Systems) tactic-operativ clasa II, transportorul blindat pentru trupe 8×8 Piranha 5, revitalizarea și modernizarea aeronavelor IAR-99 și sisteme de război electronic contra UAS.

În data de 20.12.2022 a fost semnat cu compania ELBIT SYSTEMS LTD. acordul-cadru nr. 02/267/2022 de furnizare a produsului ,,Sistem UAS tactic-operativ clasa II” Watchkeeper X, fiind prevăzute a fi achiziționate 7 sisteme: 6 sisteme în configurația terestră și 1 sistem în configurația navală.

În data de 19.06.2023 a fost semnat Contractul Subsecvent nr. 1/2023 la Acordul-cadru nr. 02/267/2022, având ca obiect 3 sisteme în configurație terestră, cu termen de livrare 19.06.2025.

La data de 08.10.2023 ELBIT SYSTEMS LTD a invocat apariția unui eveniment de forță majoră în derularea contractului cauzat de începerea Operațiunii militare „Iron Swords” motiv pentru care a solicitat decalarea termenului de livrare cu 6 luni, apoi, prin plângerea prealabilă cu 9 luni. Întrucât din documentele justificative puse la dispoziție de către ELBIT SYSTEMS LTD nu a rezultat că se impune acordarea forței majore pentru 6-9 luni, s-a constatat că evenimentul de forță majoră a acționat în cadrul contractului subsecvent nr. 1 doar pentru o perioadă de 3 luni. Astfel, termenul de livrare prevăzut inițial – 19.06.2025, a fost decalat cu 3 luni, până la data de 19.09.2025

La data de 18.06.2025, ELBIT SYSTEMS LTD a notificat cumpărătorul despre apariția celui de-al doilea eveniment de forță majoră în derularea contractului, cauzat de începerea operațiunii militare „Rising Lion”, motiv pentru care a solicitat decalarea termenului de livrare cu 33 zile. Pe baza documentelor justificative puse la dispoziție, cumpărătorul a recunoscut vânzătorului, apariția unui eveniment de forță majoră în derularea contractului pentru o perioadă de 33 de zile. În acest sens, termenul de livrare fiind decalat cu 33 de zile, până la data de 22.10.2025.

La data de 04.03.2026, ELBIT SYSTEMS LTD a solicitat recunoașterea celui de-al treilea eveniment de forță majoră în derularea contractului, cauzat de începerea operațiunii militare „Lion’s Roar” lansată de Israel și SUA împotriva Iranului. Evenimentul de forță majoră nu a fost recunoscut de cumpărător, întrucât acesta a survenit după termenul de livrare prevăzut în contract – 22.10.2025, iar vânzătorul nu poate fi exonerat de răspundere contractuală având în vedere că obligațiile contractuale trebuiau executate înainte de apariția evenimentului invocat.

Conform prevederilor contractuale, pentru neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare la termenele convenite a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, Vânzătorul datorează Cumpărătorului, cu titlu de penalități, o sumă a cărei valoare estimată, la această dată, este de 265.552.469, 42 lei.