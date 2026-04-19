Ministrul Mediului a prezentat concluziile controlului din Delta Dunării

178232 – 19042026 – „Raportul indică o situație gravă, cu disfuncționalități sistemice, care afectează atât modul de administrare, cât și capacitatea instituției de a-și îndeplini misiunea principală: protecția Deltei Dunării. Practic, suntem într-o situație la marginea dezastrului. Instrumente care ar fi trebuit să asigure respectarea legii au fost deturnate, iar fonduri europene au fost pierdute sau chiar proiecte sabotate. Se impune o resetare profundă, bazată pe transparență, reguli clare, responsabilitate și rezultate măsurabile”, a precizat ministrul Diana Buzoianu în deschiderea conferinței de presă privind concluziile raportului Corpului de Control referitor la activitatea ARBDD – Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.

Principalele concluzii:

Decizii concentrate și reorganizări netransparente

Reorganizarea instituției a fost realizată fără fundament clar și a dus la concentrarea puterii de decizie în mâna unui singur om. Au fost amestecate atribuții incompatibile, ceea ce a slăbit controlul intern și a creat vulnerabilități majore.

Fonduri europene fără rezultate concrete

Proiecte de digitalizare finanțate din bani europeni sunt întârziate sau nefinalizate. Diferența dintre sumele cheltuite și rezultatele din teren ridică probleme serioase de management și responsabilitate. În unele cazuri, proiecte importante au fost blocate sau afectate.

Controale aplicate discreționar

Aceeași lege a fost aplicată diferit. Unii operatori economici au fost verificați repetat, în timp ce alții au evitat sancțiuni, deși existau sesizări. Controlul a devenit, în unele cazuri, instrument de presiune, nu de legalitate.

Risc major pentru obiectivul de protecție a mediului

Monitorizarea biodiversității este fragmentată, iar deciziile administrative nu sunt corelate cu obiectivele de conservare. Acest lucru indică un eșec managerial la nivel superior.

Raportul va fi transmis către Agenția Națională de Integritate și Direcția Națională Anticorupție, iar la nivelul conducerii instituției au fost deja dispuse măsuri, inclusiv schimbarea guvernatorului, pentru a permite corectarea rapidă a disfuncționalităților identificate.