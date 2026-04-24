Ministrul Oana Țoiu și ambasadorul SUA Darryl Nirenberg au co-prezidat Consiliul Director al Comisiei Fulbright

178283 – 24042026 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, au co-prezidat astăzi reuniunea extraordinară a Consiliului Director al Comisiei Fulbright Româno-Americane. Întâlnirea a marcat un nou capitol în relația bilaterală care pune preț pe investiția în studenți, cercetători și profesioniști ca pilon central al Parteneriatului Strategic. Cu o istorie de peste 60 de ani în România și peste 3800 de alumni, programul se va concentra în perioada următoare pe domenii strategice precum securitatea cibernetică, politicile publice bazate pe date și inovația tehnologică.

„Parteneriatul nostru cu Statele Unite este mai puternic atunci când investim în mințile strălucite ale tinerilor noștri, iar programele de schimb nu sunt doar oportunități academice și o infrastructură critică a democrației noastre și o investiție în viitorul relației dintre cele două țări. Fiecare bursă are un efect de multiplicare în societățile noastre. Când un liceean FLEX sau un cercetător Fulbright se întorc acasă, ei nu aduc doar cunoștințe, ci o nouă mentalitate care transformă comunități întregi. De asemenea, este esențial ca bursierii noștri să cunoască diversitatea și diferențele regionale din SUA, la fel cum partenerii americani sunt încurajați să exploreze potențialul inovator din toate regiunile României, pentru a înțelege complexitatea reală a țărilor dincolo de capitale”, a declarat ministrul Oana Țoiu.

De asemenea, ministrul român al Afacerilor Externe a subliniat nevoia de a crea punți între diversele programe de schimb dezvoltate între cele două țări, obiectivul fiind un parcurs de învățare continuu, care să însoțească viitorii lideri de la vârste mici până la etapa de cercetători experimentați.

Ambasadorul SUA a evidențiat importanța programului Fulbright pentru cooperarea bilaterală, inclusiv din perspectiva investiției constante în oameni și educație, a legăturilor dintre studenți, cercetători și profesori din cele două țări, contribuind la consolidarea înțelegerii reciproce și a Parteneriatului Strategic.

În cadrul dialogului, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a evidențiat faptul că deja avem rezultate tangibile după întâlnirile bilaterale din ultimele luni, inclusiv după discuțiile cu secretarul de stat Marco Rubio. Colaborarea cu SUA în domeniul educațional, de cercetare și alte tipuri de vizite s-a materializat în aprobarea recentă a Programului de schimburi România – SUA în cadrul MECEA (Mutual Educational and Cultural Exchange Act), care va facilita chiar din această toamnă vizite ale oficialilor din Congresul SUA pentru a consolida dialogul direct, precum și relansarea Programului FLEX (Future Leaders Exchange Program) destinat elevilor de liceu.

Pe lângă ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, și echipa sa, la reuniunea extraordinară a Consiliului Director al Comisiei Fulbright Româno-Americane au mai participat din partea română Dr. Clara-Alexandra Volintiru – secretar de stat, Ligia Deca – președintele Consiliului Director, Alina Bârgăoanu – decan (Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA), Madlen Șerban – profesor asociat, Universitatea din București, și prof. Mircea Dumitru – director executiv al Comisiei Fulbright.