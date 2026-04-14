Ministrul Sănătății încearcă o înțelegere cu Pfizer

178177 – 14042026 – Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, are programate, în perioada 14-18 aprilie, la Washington DC, întâlniri cu reprezentanţii Băncii Mondiale şi a principalelor companii americane din domeniul sănătăţii, inclusiv cu reprezentanţii Pfizer.

Miercuri, ministrul Alexandru Rogobete se va întâlni cu reprezentanţii companiei Eli Lilly și cu cei ai Pfizer. De asemenea va participa la masă rotundă ”Combaterea cancerului ca politică economică: explorarea unor abordări pentru finanţarea îngrijirii eficiente a bolnavilor cu cancer pulmonar şi a capacităţii sistemelor de sănătate”.

Joi sunt programate întâlniri cu reprezentanţii companiei GEHealthCare și cu reprezentanţii Băncii Mondiale, iar vineri ministrul va participa la masa rotundă ”Acţiuni iniţiate la nivel naţional: un schimb de opinii la nivel ministerial privind reformele sistemului de sănătate” și se va întâlni cu reprezentanţii companiei Medtronic şi cu reprezentanţii companiei Pfizer.

”Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătăţii şi a autorităţilor guvernamentale de a transforma pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti-Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienţi, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public”, menţionează Ministerul Sănătăţii.