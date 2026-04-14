Modalități de finanțare pentru firme și oportunități de formare pentru ucenici oferite de ANOFM

Modalități de finanțare pentru firme și oportunități de formare pentru ucenici oferite...

178184 – 14042026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) încurajează angajatorii să investească în formarea profesională prin ucenicie, oferind un sprijin financiar de 2.250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic angajat.

Subvenția se acordă la cererea angajatorului, proporțional cu timpul efectiv lucrat, pe toată durata contractului de ucenicie.

Reglementată prin Legea nr. 279/2005, ucenicia la locul de muncă este o modalitate de formare profesională care îmbină teoria cu practica. Persoanele încadrate ca ucenici învață direct la locul de muncă, beneficiind atât de pregătire teoretică realizată de furnizori autorizați, cât și de instruire practică. La final, acestea susțin un examen și obțin un certificat de calificare profesională.

În prezent, ANOFM derulează două proiecte importante dedicate uceniciei, finanțate din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, cu termen de implementare până la 31 decembrie 2029:

„FORMACTIV – Formare și muncă activă”, destinat persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani, urmărește stimularea ocupării șomerilor înregistrați în evidențele Serviciului Public de Ocupare.

„START – Investește în calificare pentru viitor”, adresat tinerilor sub 30 de ani, are ca obiectiv creșterea gradului de ocupare în rândul acestora.

Prin aceste inițiative, ANOFM sprijină angajatorii să își formeze personal calificat, adaptat propriilor cerințe, contribuind în același timp la integrarea pe piața muncii a persoanelor cu vârsta de peste 16 ani. Ucenicia devine astfel o soluție practică pentru reducerea decalajului dintre cererea și oferta de competențe.

În același timp, pentru cei fără experiență, ucenicia reprezintă o oportunitate concretă de a dobândi o calificare recunoscută și de a-și crește șansele de angajare pe termen lung.

Angajatorii interesați sunt invitați să se adreseze agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, pentru informații privind organizarea programelor de ucenicie, condițiile de acordare a sprijinului financiar și etapele de accesare a acestor măsuri.