Modernizarea ANOFM, prin implementarea proiectului SMART SPO și transformarea serviciilor publice de ocupare

178208 – 16042026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță aprobarea de către Guvernul României a Hotărârii pentru modificarea Statutului instituției, act normativ esențial pentru implementarea proiectului strategic „SMART SPO – Servicii moderne, accesibile și pregătite pentru viitor”.

Adoptarea acestei Hotărâri reprezintă o etapă fundamentală în procesul de reformă a Serviciului Public de Ocupare din România, în contextul angajamentelor asumate prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027 și al necesității modernizării serviciilor oferite pe piața muncii.

Proiectul SMART SPO – reformă structurală a serviciilor de ocupare

Proiectul „SMART SPO”, finanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, cu un buget total de aproximativ 183 milioane euro și o durată de implementare de 60 de luni, urmărește modernizarea Serviciului Public de Ocupare prin adaptarea acestuia la provocările actuale ale pieței muncii.

Acesta are la bază un model inovator de finanțare – finanțarea nelegată de costuri (FNLC) – prin care sprijinul financiar european este acordat în funcție de rezultatele obținute, fără raportare la cheltuielile efective.

Implementarea proiectului este realizată cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul unui proces amplu de reformă instituțională, fundamentat pe analize strategice și recomandări privind consolidarea capacității administrative și creșterea eficienței serviciilor.

Echipele mobile – acces direct la servicii pentru comunități

Un element central al proiectului îl reprezintă dezvoltarea echipelor mobile de intervenție, care vor facilita accesul la servicii în comunitățile rurale și în zonele greu accesibile.

Aceste echipe vor avea rolul de a identifica și înregistra persoanele inactive, de a oferi servicii de informare și consiliere direct în comunități și de a sprijini integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile, precum tinerii NEET, femeile, persoanele cu dizabilități sau beneficiarii de venit minim de incluziune.

Totodată, vor contribui la creșterea vizibilității serviciilor oferite de ANOFM și la dezvoltarea unui model de intervenție proactiv, bazat pe contact direct cu beneficiarii.

Impactul social

Proiectul răspunde unor provocări majore ale pieței muncii din România, precum deficitul de forță de muncă, scăderea populației active și participarea redusă la piața muncii a unor categorii vulnerabile.

În prezent, rata de ocupare în România rămâne sub media Uniunii Europene, în special în rândul femeilor, tinerilor, persoanelor slab calificate și persoanelor cu dizabilități. În același timp, un număr semnificativ de persoane inactive nu sunt înregistrate în evidențele Serviciului Public de Ocupare și nu beneficiază de sprijin specializat.

Prin implementarea proiectului, se urmărește:

creșterea gradului de ocupare și activarea persoanelor inactive;

îmbunătățirea accesului la servicii pentru persoanele din mediul rural și din zone defavorizate;

creșterea participării femeilor și tinerilor pe piața muncii;

dezvoltarea de servicii personalizate, adaptate nevoilor fiecărui beneficiar;

consolidarea rolului ANOFM ca mediator activ între cererea și oferta de muncă.

Pe termen lung, aceste măsuri vor contribui la reducerea inegalităților sociale, la creșterea incluziunii pe piața muncii și la stimularea dezvoltării economice.

Impactul bugetar

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri externe nerambursabile, până la finalul anului 2029.

Implementarea acestuia generează un impact financiar pozitiv asupra bugetului general consolidat, estimat la aproximativ 88,4 milioane lei, rezultat din diferența dintre veniturile generate de contribuțiile și impozitele aferente salariilor și cheltuielile de cofinanțare din fonduri naționale.

De asemenea, prin integrarea pe piața muncii a persoanelor inactive, se estimează un impact bugetar pozitiv semnificativ, de peste 2 miliarde lei în perioada 2026–2029, ca urmare a creșterii veniturilor din taxe și contribuții sociale.