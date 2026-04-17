Nazare și Rogobete încearcă să o dreagă cu vaccinurile

178216 – 17042026 – Miniștrii Sănătății și Finanțelor au început discuțiile cu reprezentanții Pfizer în SUA. Guvernul României încearcă să găsească o soluție pentru datoria de 600 de milioane de euro către compania farmaceutică. Statul român propune ca această sumă să fie transformată în medicamente moderne. Aceste tratamente ar urma să ajungă la pacienții cu cancer sau cu boli rare. Negocierile au avut loc la Washington și reprezintă un prim pas pentru rezolvarea litigiului pierdut în instanță.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a explicat că discuțiile de la Washington au fost echilibrate și profesioniste. Mandatul primit de la Guvern se concentrează pe ajutarea bolnavilor care au nevoie de terapii noi. România dorește să folosească obligația financiară pentru a aduce beneficii reale în sistemul medical. În prezent, țara noastră are nevoie de acces rapid la inovație în domeniul farmaceutic.

„Aşa cum am spus public, astăzi, împreună cu ministrul Finanţelor, domnul Alexandru Nazare, am participat la prima întâlnire exploratorie de negociere cu compania Pfizer, la Washington DC. Discuţiile s-au desfăşurat într-un ton echilibrat, profesionist, axat pe identificarea unor soluţii concrete pentru România. Nu vorbim doar despre o obligaţie financiară, ci despre responsabilitatea de a transforma această situaţie într-un beneficiu real pentru pacienţi”, a transmis Alexandru Rogobete pe Facebook.

Viitorul parteneriatului cu Pfizer

Compania Pfizer urmează să analizeze propunerea făcută de miniștrii români. Conducerea firmei va reveni cu un răspuns tehnic despre posibilitatea acestui schimb. Rogobete a subliniat că România are un parteneriat solid cu Pfizer de zeci de ani. El a menționat și dorința de a colabora în cercetare și dezvoltare. Ministrul consideră că este mai important să construiască soluții decât să dea vina pe greșelile din trecut.

„Am reiterat importanţa sistemului de sănătate şi parteneriatul solid pe care România îl are de zeci de ani cu Pfizer. România are nevoie de acces la inovaţie, iar acest tip de parteneriat poate accelera acest proces. În perioada următoare, reprezentanţii companiei Pfizer vor reveni cu un răspuns privind cadrul tehnic de continuare a discuţiilor. Este un proces care nu se încheie astăzi, dar este un început important. În astfel de momente, responsabilitatea nu este să explicăm trecutul, ci să construim soluţii pentru viitor”, a mai precizat ministrul Sănătății.