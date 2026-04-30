Nicu Ștefănuță cere mai mult sprijin pentru organizațiile culturale maghiare din România

178335 – 30042026 – Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE) s-a adresat, printr-o scrisoare oficială, Ministrului Educației și Cercetării, precum și Ministrului Culturii pentru a solicita mai mult sprijin, inclusiv financiar, pentru organizațiile culturale maghiare din România și pentru programele educaționale maghiare.

Organizațiile culturale maghiare joacă un rol important în păstrarea și transmiterea limbii, culturii și tradițiilor proprii. Prin activitatea lor educațională, ele formează generații care își cunosc identitatea și contribuie activ la societate. Aceste structuri activează prin instituții culturale, asociații și fundații și susțin direct diversitatea culturală și coeziunea socială. Ele fac parte integrantă din societatea românească, alături de celelalte comunități care contribuie la bogăția culturală a țării.

Impactul acestor organizații se vede direct în festivaluri, biblioteci, programe educaționale și inițiative artistice care ajung la oameni. De aceea, Nicu Ștefănuță consider că este necesar să se ajungă la un cadru stabil în care organizațiile maghiare din România să nu mai depindă de statul maghiar în ceea ce privește finanțarea, ci să beneficieze de susținere internă durabilă.

În scrisoarea adresată celor doi miniștri, Nicu Ștefănuță încurajează extinderea programelor dedicate organizațiilor culturale maghiare, precum și a programelor educaționale și dezvoltarea parteneriatelor durabile cu acestea.

“Educația și cultura sunt două forțe care, împreună, construiesc coeziunea unei societăți. Sprijinirea organizațiilor culturale maghiare prin politici educaționale solide nu înseamnă doar protejarea identității, ci și consolidarea unui dialog autentic între comunități. Statul român are responsabilitatea de a crea un cadru stabil, în care cultura să poată evolua, iar tinerii să își găsească reperele într-o societate deschisă și echilibrată. Comunitatea maghiară nu trebuie privită doar prin prisma alegerilor, ci ca o parte integrantă a societății, care are nevoie de sprijin constant pentru aspirațiile sale educaționale, culturale și identitare, precum și de drepturi economice egale cu cele ale oricărui cetățean al României”, declară Nicu Ștefănuță.