Nicușor Dan, despre Coaliție: Voi media discuțiile astfel încât proiectele României să meargă mai departe

178145 – 07042026 – Președintele României, Nicușor Dan, a susținut marți, 7 aprilie 2026, declarații de presă la finalul vizitei la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor Președintelui Nicușor Dan:

În primul rând, de Ziua Sănătății, un gând de recunoștință pentru tot sistemul medical – medici, asistenți, tehnicieni, administratori, oameni care au un rol important în societatea noastră. Mulțumim pentru tot ce fac, pentru nopțile nedormite, pentru anii de studii pe care i-au făcut, măcar de ziua asta.

În al doilea rând, e important să spunem oamenilor că se întâmplă și lucruri bune în România. Pentru că noi suntem sub un bombardament informațional – „totul e o tragedie, nimic nu merge în țara asta”. Nu! Trebuie să ne uităm – bineînțeles că sunt lucruri care nu merg și le-am spus și le vom spune de multe ori -, dar sunt lucruri care se întâmplă, și noi, ca societate, dacă vrem să fim maturi și vrem să construim, vrem să progresăm, trebuie să privim cu echilibru și ce e bun și ce e rău în societatea noastră, și faptul că în trei ani s-a construit acest spital, care răspunde unei necesități, e un lucru extrem de bun pe care trebuie să-l subliniem.

În treilea rând, așa cum a spus domnul ministru Pîslaru, trebuie să repetăm că parte din dezvoltarea – și suntem aici, dacă vrem să ne comparăm cu Serbia, de exemplu – parte importantă din dezvoltarea pe care România a avut-o în ultimii 20 de ani a venit prin fonduri europene, adică prin bani pe care contribuabili din alte țări europene, pentru binele comun al Europei, l-au pus pentru dezvoltarea unor țări cum e România. Și asta trebuie să o spunem.

Bineînțeles, din nou, Europa este o dezbatere, Europa a făcut niște greșeli. Noi trebuie să fim mai implicați în direcția pe care această construcție o are, însă, dacă tragem linie, să nu uităm lucrul ăsta: parte din dezvoltarea României în ultimii 20 de ani vine de la Uniunea Europeană.

Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun cu ocazia Zilei Sănătății. Din nou, suntem într-un război informațional. Există un actor, Rusia, care, împotriva României, și împotriva țărilor europene, și a câtorva țări occidentale, duce un război informațional, și războiul ăsta se duce și în medicină.

Și nu e suficient ca fiecare dintre noi să ne facem jobul, din păcate. Trebuie să intervenim activ în acest război informațional, astfel încât opinia profesionistului și credibilitatea profesionistului să vină în această dezbatere. Pentru că una e un om care a făcut 10 ani de școală în medicină, și după aceea s-a dus la congrese, s-a perfecționat continuu, și alta e unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune și care o să vedem că a provocat tragedii pentru că oamenii nu s-au informat suficient.

Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit corpului medical, dincolo de recunoștința pentru ce fac. E important ca fiecare dintre noi să iasă și să demaște impostura din zona sa de activitate.

Mulțumesc!

Jurnalist: Domnule Președinte, aș vrea, ca o primă impresie, să ne dați câteva, mai multe detalii despre părerea dumneavoastră de aici de la centru, dar să faceți comparație ce știți legat și de spitalele care se construiesc la Mureș și la București. Și aș mai avea și o mențiune legat de PSD. PSD este tot mai hotărât să renunțe la guvernare din 20 aprilie. Ce veți face? Veți cere demisia lui Ilie Bolojan sau veți accepta un guvern minoritar?

Președintele Nicușor Dan: Prima întrebare e mai simplă. Avem trei spitale de mari arși pe fonduri de la Banca Mondială. Am uitat să menționez Banca Mondială, mulțumim pentru parteneriatul în sănătate și toate celelalte lucruri care, de asemenea, s-au întâmplat în România în ultimii ani cu finanțare de la Banca Mondială. Aici, după cum vedeți, e aproape gata partea de construcție, 95%, și urmează echipamentul. La Târgu Mureș suntem undeva pe la 80%, domnule ministru, cam așa, iar la București suntem undeva la 50% pe acest proiect pe Banca Mondială, la „Grigore Alexandrescu”, unde am semnat autorizație acum patru ani.

A doua întrebare. Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la sfârșit obiectivele pe care și le-a asumat. Aceste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 24 din 25. Au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au 5 luni pentru a absorbi banii ăștia. Deci cred că, dincolo de declarații politice, joc politic, chiar configurații politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România și le-a stabilit.

Jurnalist: Să înțeleg, îi veți cere demisia lui Ilie Bolojan?

Președintele Nicușor Dan: Eu? În ce calitate?

Jurnalist: De Președinte, ulterior, dacă vor amenința cei de la PSD cu demisia, adică cu ieșirea de la guvernare.

Președintele Nicușor Dan: Nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spațiul public. Ce pot eu să spun este că există responsabilitate și că eu voi media, discuta, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe.

Jurnalist: Vă întreb tot despre ceva ce ne doare, și anume criza combustibililor. Avem o ieftinire la pompă cumva anulată de toate scumpirile din jur. Mai are statul român soluții pentru a ține în frâu tot ceea ce se întâmplă în această criză a combustibililor? Asta pe de-o parte. Iar pe de altă parte, v-ați întâlni cu miniștrii de resort și cu companiile, ați stabilit că nu vorbim de raționalizare în cazul României, dar Comisia Europeană, și Uniunea Europeană per ansamblu, propun astfel de variante. Putem și noi lua în calcul așa ceva? Se va vorbi de raționalizare la nivelul țării noastre?

Președintele Nicușor Dan: În primul rând că sunt două chestiuni cumva distincte. Una este aprovizionarea, cealaltă este prețul. La întâlnirea de ieri de la Cotroceni, am discutat de procurare, de posibilitatea ca, la un moment dat, să existe o lipsă de combustibil pe piață. Nu suntem acolo. România e într-o poziție ceva mai bună decât alte țări europene, pentru că are o parte din producția internă, pentru că are o parte din rafinare pe teritoriul ei, deci lanțurile sunt mai scurte. Ce s-a discutat ieri la Cotroceni a fost, așa cum s-a relatat în presă, că, în momentul acesta, nu este o urgență pentru România, însă, așa cum există niște scenarii de criză pentru gaz, cum există niște scenarii de criză pentru energie electrică, începe să lucreze la un scenariu de criză pentru eventualitatea în care va exista o criză de aprovizionare pe produse din petrol.

Pe partea de prețuri, aici sunt mulți factori pe care noi nu îi putem controla în momentul de față. De exemplu, a început-o oarecare tranzitare a Strâmtorii Ormuz. O să vedem în zilele următoare cât la sută din necesar, din lipsa acestui necesar, va fi suplinit prin această traversare parțială. În ipoteza în care lucrurile continuă în direcția asta, o să avem o presiune mare pe preț de, să zicem, două luni, trei luni de acum, și o să vedem în ce măsură bugetul poate să compenseze așa cum a făcut-o zilele trecute. Dar, așa cum am spus, sunt mulți factori și o să vedem, văzând și făcând.

Jurnalist: Pentru că ați pomenit de Strâmtoarea Ormuz, aș vrea să vă întreb dacă puteți să ne lămuriți, să ne dați mai multe detalii despre implicarea României în deblocarea situației din Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, câți militari, ce echipamente va avea România când va începe, propriu zis, această misiune?

Președintele Nicușor Dan: Pentru moment, s-a constituit o coaliție, care este dedicată acestei probleme. România, în mod firesc, este parte din această coaliție. Pentru moment, a fost o discuție la nivelul miniștrilor Apărării, o discuție la nivelul miniștrilor de Externe. Continuă discuțiile tehnice. Ce este important este că acțiunile, pe care această coaliție le va face, nu le va face decât în situația unei încetări provizorii sau definitive a focului. Deci nu e vorba de a ne angrena în conflictul existent. Suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice, în care fiecare dintre țări își asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau de militar, dar nu este vorba, subliniez, de o intrare în conflict, ci doar de chestiuni tehnice.

Jurnalist: Puteți să ne spuneți și ce echipament ar putea fi folosit, aveți informațiile astea?

Președintele Nicușor Dan: Este o discuție în curs. Pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parțial s-a desfășurat și pe mare, avem o experiență de deminare. Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia de deminare, și asta poate să fie interesant.

Jurnalist: Dacă mai îmi permiteți, mai am o întrebare. Când ați primit scrisoarea din partea lui Donald Trump și dacă ne puteți spune, de asemenea, ce conținea ea? Și în același timp, dacă Președintele Trump nu poate ajunge la Summitul B9 de la București, ar putea fi înlocuit cu Marco Rubio?

Președintele Nicușor Dan: Scrisoarea a venit acum câteva zile, care răspuns la invitația mea și a Președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele Summiturilor B9. O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogălniceanu și la baza de la Câmpia Turzii. Și, în ceea ce privește B9, faptul că această invitație a fost transmisă către Secretarul de Stat. Dar n-aș vrea să avansez acum, o să vedem.

Jurnalist: În completarea întrebării colegii mele, cine a mai confirmat prezența la Summitul B9 până acum?

Președintele Nicușor Dan: Foarte probabil o să avem – vă aduc aminte că ultimul summit B9 a fost la Vilnius în iunie anul trecut – foarte probabil toți șefii de stat respectiv de guvern din Formatul B9, plus țările nordice.

Jurnalist: Și, în contextul tensiunilor din Coaliție, îi veți chema la consultări săptămâna viitoare pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu?

Președintele Nicușor Dan: Așa cum am spus de mai multe ori, am discuții informale cu ei și, în măsura în care e nevoie, cu partidele, dacă situația se acutizează.

Jurnalist: Dar săptămâna viitoare luați în considerare întâlnirea cu cei doi?

Președintele Nicușor Dan: Desigur, e un program cam săptămânal de astfel de întâlniri.

Jurnalist: Ați fost citat sau audiat la DIICOT în cazul fotografiilor de la Tunari?

Președintele Nicușor Dan: Nu, eu la DIICOT, vă aduc aminte, sunt cel care am depus plângerea care a dus la această cercetare penală.

Jurnalist: Și v-așteptați să fiți audiat?

Președintele Nicușor Dan: Dacă voi fi chemat vreodată, mă voi duce, dar nu cred. Ce pot eu să spun mai mult decât ce a văzut toată lumea, că niște oameni au adus în spațiul public niște fotografii în care pretind că sunt eu?

Jurnalist: Vedem ce se întâmplă în ultima perioadă în Coaliția de guvernare. Este posibil ca, după Paști, să vedem o rescriere a protocolului de Coaliție sau, de ce nu, poate chiar o schimbare de ministere între partide?

Președintele Nicușor Dan: Așa cum am spus mai devreme, nu vreau să ne avansăm în scenarii. Bineînțeles că e o dezbatere în fiecare dintre partide, pe care noi o cunoaștem, dar vreau să mă opresc aici. Ce vreau eu să spun este că o să împing cu toate puterile ca cele patru partide pro-occidentale să continue să colaboreze.

Jurnalist: Deci nu putem lua în calcul acea schimbare de ministere între partide momentan.

Președintele Nicușor Dan: Acesta este unul din scenarii și a zis că nu vorbim de scenarii.

Jurnalist: Domnule Președinte, se face mai un pic un an de când ați preluat mandatul. Sunt trei lucruri pe care le-ați promis de-a lungul timpului, asumând inclusiv niște termene. Vorbim de numirea șefilor serviciilor de informații, referendumul pentru justiție, care ar fi trebuit organizat în ianuarie, și numirea șefilor marilor parchete, unii dintre ei au trecut deja și de avizul CSM. În condițiile acestea, să vă citez acum pe dumneavoastră, rezultă o întrebare: ce este cu această debandadă?.

Președintele Nicușor Dan: Nu știu cu care e asocierea. Pentru procurori aștept să primesc de la Ministrul Justiției. În secunda asta, nu am primit oficial propunerile pentru niciuna din cele opt funcții care au fost scoase la concurs. În momentul în care o voi primi, voi analiza. Pe servicii, la momentul potrivit. Și cealaltă, referendumul pentru justiție, e aproape gata sistemul informatic care ne va permite să-l organizăm.

Jurnalist: Dar motivul acestor întârzieri, care este? Ce se întâmplă? Războiul din Iran? Sau sunt motive interne?

Președintele Nicușor Dan: Mi-ați pus trei întrebări, da? Cuvântul „întârziere” nu se potrivește la două dintre ele. Pentru că pe șefi de parchete nu am primit oficial de la Ministrul Justiției, deci n-am ce să fac. Pe referendumul, sau, în fine, consultarea pe justiție, după ce ne-am consultat cu magistrații, am spus că trebuie să facem un sistem informatic, el e în curs de a fi făcut. Și pe cea de-a treia, într-adevăr, sunt întârzieri date de contextul intern.

Jurnalist: Domnule Președinte, vă felicit pentru că ați început lupta anticorupție. Vizita dumneavoastră astăzi este puțin cam ciudată. N-am mai văzut un Președinte care să facă o vizită pe un șantier. Eu percep povestea asta ca un mesaj subliminal. Prin urmare, vă întreb: este domnul Alfred Simonis sub protecția dumneavoastră?

Președintele Nicușor Dan: Eu comunic public și nu subliminal. Adică ăsta e modul meu de lucru.

Jurnalist: Nu mi-ați răspuns la întrebare. Este sub protecția dumneavoastră? Da sau nu?

Președintele Nicușor Dan: Noi trăim într-o stat de drept, cu o Constituție, cu niște legi, cu niște mecanisme administrative. Eu nu am o protecție în care să bag pe cineva.

Jurnalist: Dar semnalul este clar. Este a doua oară. Chiar domnul Președinte Alfred Simonis spunea că vă mulțumește pentru vizitele dese pe care le faceți la Timișoara la invitația dânsului.

Președintele Nicușor Dan: Am venit să sărbătorim Ziua Sănătății.

Jurnalist: Ne întoarcem un pic la subiectul cu fotografiile din campania electorală. Există în spațiul public câteva informații, cum că ar exista o legătură între autorii fotografiei și o echipă cu care ați lucrat și dumneavoastră. Dacă ați discutat cu cineva despre subiectul acesta și dacă și dumneavoastră credeți că există posibilitatea asta. Dacă ați investigat.

Președintele Nicușor Dan: Sunt două lucruri clare. Unu – eu am făcut plângerea la DIICOT a doua zi după ce elementele astea au apărut în spațiul public. Și doi – da, în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe, care, în fine, au fost subcontractate de alte firme cu care am lucrat, și, da, e o certitudine că, în ancheta DIICOT, două dintre aceste persoane au fost și în fotografiile de care vorbim. Mai departe, este treaba procurorilor, e foarte bine că au ajuns până aici, cât mai curând să răspundă la întrebarea esențială „cine i-a plătit pe oamenii ăștia”.

Jurnalist: De ce credeți că nu sunt făcute publice contractul de achiziție, echipa de avocați și apărările făcute de România în cauza pierdută contra Pfizer?

Președintele Nicușor Dan: Aici mulțumesc de întrebare. În primul rând, eu cred că trebuie să facem public tot legat de Pfizer de acum cinci ani, sau patru ani, cinci ani când s-a semnat contractul. Şi aici, că am vorbit mai devreme de război informațional, e foarte important, pentru că ce vedem în spațiul media: vedem niște trusturi media care aruncă responsabilitatea pe un politician. Vedem alte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe alt politician. Și nu vedem, din păcate, o împărțire între ce e realitatea obiectivă – șirul de elemente obiective, contracte, cine a semnat, la ce s-a angajat – și opinia fiecăruia dintre trusturile de presă. Și, din păcate, ăsta este un mod de lucru al media. Și, dacă perpetuăm acest mod de lucru, dacă un român obișnuit se uită și zice „ uite, ăia zic așa, ăia zic așa”, tot timpul, tot timpul, tot timpul, fără să există o referință, atunci de ce românul ăsta obișnuit n-ar crede că eu mi-am cumpărat teza de doctorat, că am semnat un ordin să trimitem 300.000 de români în Ucraina. Deci există o responsabilitate pe care dumneavoastră o aveți în a decanta ce e obiectiv în realitatea noastră socială și ce e opinie, care evident că e permisă, dar să decantăm și ce este obiectiv, asta este ce vreau să spun.

Jurnalist: Dacă am avea mai multă transparență din partea autorităților și din partea instituțiilor, nu ar exista acest decalaj, mă gândesc.

Președintele Nicușor Dan: Exact, da. E și vina autorităților, fără discuție.

Jurnalist: Și e România pregătită să dea 660 de milioane de euro în acest proces?

Președintele Nicușor Dan: Chiar discutam în avion venind încoace cu domnii miniștri. Este o negociere care se va desfășura astfel încât suma aceasta pe care România o are de plătit să fie transformată în alte produse care să fie utile sistemului nostru medical. Dar despre asta o să vă comunice domnii miniștri.

Jurnalist: Surse diplomatice susțin că Erdoğan, Metsola și Macron vor avea o întâlnire bilaterală cu dumneavoastră în lună mai, este adevărat?

Președintele Nicușor Dan: Haideți să vedem. Se vor întâmpla niște lucruri în plan diplomatic, dar vi le vom anunța pe măsură ce ele vor fi confirmate.