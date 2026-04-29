Nicușor Dan rămâne pe poziții

178320 – 29042026 – Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara, la Dubrovnik, din nou, că rămâne echidistant și că nu se poate pronunța constituțional asupra nominalizării unui nou premier, având în vedere că Guvernul Bolojan nu a fost demis, având încă puteri depline. De asemenea, președintele a reluat caracterizarea prim-ministrului, susținând că Ilie Bolojan este „o persoană foarte serioasă”, dar a evitat să dea un răspuns concret dacă îl susține sau nu: „E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă ce am constatat cu toții de mai mult timp este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Față de această chestiune, care s-a transpus într-un act administrativ, o moțiune de cenzură, îmi păstrez echidistanța”.

Despre scenariul alegerilor anticipate, președintele a declarat că este unul „extrem, extrem de puțin probabil”, având în vedere că niciuna dintre crizele similare din trecut nu a ajuns în această fază: „Nu trebuie să îl luăm prea mult în considerare”.

Președintele a fost întrebat și despre gradul său de încredere față de PSD, spunând că social-democrații „au făcut un lucru bun” marți, la votul parlamentar pentru programul SAFE, dar evaluarea sa generală în privința partidului condus de Sorin Grindeanu „e în toate direcțiile”.