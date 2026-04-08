Noi dotări pentru Poliția de Frontieră Română

178148 – 08042026 – Poliția de Frontieră Română are, începând din 7 aprilie 2026, 19 noi autospeciale pentru transportul câinilor de serviciu. Tot marți a fost inaugurat Pavilionul Administrativ din cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare a Cadrelor din București, realizat după reabilitarea și modernizarea unei clădiri mai vechi.

În cadrul evenimentului în care au fost prezentate noile dotări, au fost prezentate și alte echipamente intrate recent în dotarea Polițiie de Frontieră (drone, autospeciale de patrulare 4×4, ATV-uri, snowmobile și echipamente pentru detecția consumului de substanțe interzise).