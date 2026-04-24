Noi reguli în domeniul serviciilor sociale

178281 – 24042026 – Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, reformarea Nomenclatorului serviciilor sociale, cu scopul de a simplifica reglementarea, de a sprijini furnizorii și de a îmbunătăți accesul beneficiarilor la servicii adaptate nevoilor reale.

Principalele schimbări vizează:

simplificarea Nomenclatorului serviciilor sociale, respectiv reducerea numărului codurilor de servicii sociale, de la 76 la 31, prin reorganizarea categoriilor și tipurilor de servicii supuse licențierii. Măsura va facilita înțelegerea obligațiilor legale și va sprijini furnizorii în dezvoltarea unor servicii mai adaptate situației beneficiarilor și a nevoilor locale;

un nou sistem de codificare, mai clar și complet. Practic, codul serviciului social va include toate informațiile relevante (clasă, categorie, tip major, beneficiari), permițând identificarea rapidă în registrul electronic al serviciilor licențiate;

regulamente de organizare simplificate, prin introducerea unui model-cadru unic pentru regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale.

pentru serviciile publice de asistență socială rămân aplicabile prevederile HG nr. 797/2017.

reducerea cerinței de experiență pentru funcțiile de conducere (de la 5 ani la 3 ani, pentru a facilita ocuparea posturilor și organizarea serviciilor).

Noul sistem va include: 4 categorii de servicii sociale, 12 tipuri majore (inclusiv servicii cu cazare și locuire asistată în comunitate), subtipuri și activități specifice fiecărui tip de serviciu.

Totodată, sunt prevăzute măsuri tranzitorii pentru asigurarea continuității serviciilor, inclusiv menținerea valabilității licențelor existente și introducerea unui tabel de corespondență între vechile și noile coduri.

Noile reglementări vor intra în vigoare la 1 iulie 2026.