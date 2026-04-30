Noi reguli pentru șomaj în UE

178331 – 30042026 – În Uniunea Europeană, mobilitatea pe piața muncii este un drept. Iar românii sunt printre cei mai mobili lucrători europeni.

După 10 ani de negocieri pentru modificarea Regulamentului European 883/2004 – legislația europeană care stabilește norme comune pentru coordonarea sistemelor de securitate socială – am reușit să schimbăm regulile astfel încât cei care muncesc în străinătate să aibă mai multă siguranță socială, anunță comisarul european Roxana Mînzatu.

Ce se schimbă?

Șomaj: indemnizația va fi plătită de statul în care ai muncit și ai plătit contribuții, nu de statul în care locuiești. De asemenea, vei putea primi indemnizația de șomaj până la 6 luni în timp ce cauți un loc de muncă într-un alt stat UE.

Prestații familiale: reguli mai clare pentru părinții care muncesc sau locuiesc în alt stat UE.

Îngrijire pe termen lung: reguli mai clare pentru beneficiile acordate persoanelor care au nevoie de sprijin din cauza vârstei, bolii sau dizabilității.

Lucrători detașați: angajatorii vor trebui, ca regulă generală, să anunțe autoritățile înainte de trimiterea lucrătorilor în alt stat UE.

Anti-fraudă: reguli mai ferme pentru verificări, schimb de informații și retragerea documentelor incorecte.

Digitalizare: schimb electronic de informații între administrațiile naționale, pentru mai puțină birocrație și mai multă claritate.

Principiul este simplu: dacă muncești și plătești contribuții într-un stat european, de acolo trebuie să îți primești și drepturile, chiar dacă alegi să te întorci în România.

Sectoarele în care efectele acestor modificări vor fi resimțite mai pregnant sunt construcțiile, transportul rutier, munca sezonieră (agricultură, turism, servicii și alte activități temporare) și în cazul lucrătorilor detașați în alte țări.

Cel mai probabil, noile reglementări vor intra în vigoare începând cu 2028.