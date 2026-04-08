Nouă spitale din Capitală şi Serviciul de Ambulanţă asigură asistenţa medicală de urgenţă în perioada de Paști

178150 – 08042026 – Nouă spitale pentru adulţi şi copii şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada 10-13 aprilie 2026, cu ocazia sărbătorilor legale “Vinerea Mare” şi “Învierea Domnului”, a anunţat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.

Vor funcţiona pentru urgenţe următoarele unităţi sanitare:

* Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00;

* Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ;

* Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99;

* Spitalul Clinic de Urgenţă ” Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90;

* Spitalul Clinic de Urgenţă ” Bagdasar-Arseni” – tel: 021/334.30.25;

* Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri – tel: 021/224.09.47;

* Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;

* Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66;

* Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26.

Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti va avea program normal de lucru, cu menţiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările populaţiei vor fi preluate la 112.

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va asigura un serviciu de gardă permanent la telefoanele: 0747.165.471; 0722.659.492.