Noul CCM din sectorul bancar reglementează inclusiv utilizarea IA în relațiile de muncă

178244 – 21042026 – Federația Sindicatelor din Industria Financiară (FSIF) anunță semnarea Contractului Colectiv de Muncă (CCM) negociat la nivelul sectorului de negociere colectivă „40. Activități bancare”, un moment important pentru consolidarea dialogului social și pentru stabilirea unor standarde minime de muncă în sectorul bancar din România.

Contractul se va aplica direct salariaților din băncile membre ale Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR), dar sindicatele vor transmte invitații de aderare la acest contract tuturor băncilor care nu sunt în prezent membre CPBR, astfel încât întreaga forță de muncă din sistemul bancar să fie protejată.

Pilonii principali ai noului CCM:

Creșterea salariului minim pe sector la 5.000 de lei brut/lună începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare și 5.500 lei brut/lună – începând cu 1 mai 2027. Pachet de protecție: Consolidarea pachetului de salarii compensatorii

Contractul introduce o grilă clară pentru salarii compensatorii, corelată cu vechimea în companie:

1–3 ani: 1 salariu

3–5 ani: 2 salarii

5–10 ani: 3 salarii

10–15 ani: 5 salarii

peste 15 ani: 6 salarii.

Transparență salarială – aliniere la standardele europene

Contractul colectiv introduce prevederi concrete pentru implementarea Directivei (UE) 2023/970 privind transparența salarială, stabilind că:

salariile sunt determinate pe baza unor criterii obiective, verificabile și nediscriminatorii, publice și accesibile angajaților și sindicatelor.

Inteligența artificială – protecția angajaților în era digitală

Pentru prima dată la nivel sectorial, contractul reglementează utilizarea sistemelor de inteligență artificială în relațiile de muncă:

angajatorii au obligația de a asigura formare profesională pentru utilizarea AI

instruirea include funcționarea sistemelor, limitele, riscurile și protecția datelor

Această abordare poziționează sectorul bancar din România în linie cu Regulamentul european privind inteligența artificială, protejând angajații în procesul de digitalizare accelerată.