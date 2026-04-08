O nouă alertă de drone

178154 – 08042026 – În primele ore ale zilei de miercuri, 8 aprilie, forțele Federației Ruse au atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea, informează MApN.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliție aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziții de tragere.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 3.44, un mesaj RO-ALERT.

Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 5.10.