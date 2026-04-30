178336 – 30042026 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație joi, 30 aprilie a.c. emisiunea filatelică Obiective turistice românești, invitând cunoscătorii

să facă o plimbare imaginară prin ţara noastră.

Emisiunea, ce are în componență trei mărci poștale, un plic „prima zi” și o mapă filatelică cu produse speciale în tiraj limitat, reprezintă o manieră inedită de a explora obiectivele arhitecturale ale ţării noastre și patrimoniul ei cultural, reabilitate cu fonduri europene.

Pe timbrele emisiunii sunt redate obiective turistice românești reabilitate prin fonduri europene, în cadrul programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Pe timbrul cu valoarea nominală de 6,50 lei este redată Cula Glogovenilor, sat Glogova, comuna Glogova, județul Gorj.

Monument reprezentativ al arhitecturii fortificate din Oltenia, Cula Glogovenilor păstrează memoria vechii familii boierești a Glogovenilor. Ridicată în secolele XVII–XVIII, construcția îmbină rolul de locuință cu cel de apărare, având beci masiv, ziduri groase, metereze și pridvor cu coloane de lemn. Cula face parte din patrimoniul istoric valoros al județului Gorj și ilustrează un tip rar de arhitectură românească, evocând istoria și farmecul satului românesc.

Proiectul a vizat consolidarea, restaurarea și punerea în valoare turistică a Culei Glogovenilor, construcție fortificată de o importanță istorică deosebită.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 7,50 lei este redată biserica de lemn cu hramurile „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” și „Schimbarea la Față a Domnului” din Satul Mănăstioara, comuna Udești, județul Suceava, aflată sub administrarea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”. Este un monument istoric datat în secolul al XVIII-lea; repertoriul arheologic o localizează la vest de localitate, în zona pădurii Plăvălari.

Lucrările de restaurare au fost realizate cu sprijinul finanțării acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Intervențiile au vizat restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a monumentului, contribuind la conservarea patrimoniului cultural și la valorificarea acestuia pentru generațiile viitoare.

Potrivit Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, proiectul a urmărit conservarea patrimoniului cultural și creșterea atractivității turistice a zonei rurale.

Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia (ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 10 lei) este una dintre cele mai impresionante fortificații de tip Vauban din Europa de Est și un exemplu de succes al restaurării patrimoniului cultural prin utilizarea fondurilor europene.

Cetatea a fost construită în secolul al XVIII-lea, în timpul dominației habsburgice, având rol strategic de apărare. De-a lungul timpului, a devenit un simbol al unității naționale, fiind locul unde s-a proclamat Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918.

Între anii 2009 și 2015, Cetatea Alba Carolina a trecut printr-un amplu proces de restaurare, finanțat în mare parte prin fonduri europene (Programul Operațional Regional). Proiectul a inclus: restaurarea bastioanelor și a zidurilor fortificate, reabilitarea porților monumentale (în special Poarta a III-a), amenajarea spațiilor pietonale și a infrastructurii turistice, iluminat arhitectural modern, crearea de trasee turistice și zone culturale.

Fondurile europene au fost esențiale pentru conservarea patrimoniului istoric, dezvoltarea turismului local, revitalizarea economică a orașului, crearea de locuri de muncă.

Pe plicul „prima zi” este redată Cetatea Făgărașului ce se află în reabilitare etapizată cu ajutorul fondurilor europene, în special prin Programul Operațional Regional. Lucrările au inclus restaurarea zidurilor, a bastioanelor și a spațiilor interioare.

Scopul a fost conservarea monumentului și dezvoltarea turismului. Astăzi, cetatea este un important obiectiv cultural și turistic din România.

Reabilitarea Cetății Făgărașului este un exemplu important de valorificare a patrimoniului istoric prin fonduri europene nerambursabile, desfășurată în mai multe etape, începând cu 2015 și continuând până în prezent.

Finanțarea s-a realizat prin Programul Operațional Regional 2014–2020 (FEDR) și prin Programul Regional Centru 2021–2027.

Emisiunea este disponibilă de joi, 30 Aprilie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/