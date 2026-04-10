OUG privind unele măsuri din cadrul sistemului de sănătate a fost modificată

Astfel, prelungirea concediului medical pentru un episod de boală sau pentru complicațiile apărute pe parcurs va fi penalizată doar cu neplata primei zile a concediului acordat.

De asemenea, zilele adăugate vor fi suportate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Asupra actului normativ au fost aduse modificări și de plenul Senatului luna trecută.

În textul proiectului de lege au fost menținute toate amendamentele aprobate de plenul Senatului ca prim for sesizat.

Acestea prevăd că neplata primei zile de concediu medical nu se aplică pentru bolnavii înscriși în programele naționale de sănătate sau care beneficiază de servicii medicale de spitalizare.

Excepția vizează și femeile aflate în concediu de maternitate sau de risc maternal.

În plus, comisiile de sănătate și de muncă din Camera Deputaților au inclus o nouă prevedere.

Aceasta stabilește că în cazul concediului acordat fără întrerupere pentru un episod de boală sau complicațiile apărute, indemnizațiile de asigurări sociale și de sănătate se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor de concediu medical eliberate. Sursa: romania-actualitati.ro