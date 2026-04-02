Parchetul European a cerut ridicarea imunității pentru 11 deputați. Anchetă de fraudă

178119 – 02042026 – Parchetul European solicită ridicarea imunităţii pentru 11 deputaţi din Parlamentul elen, într-o anchetă privind o amplă fraudă cu subvenţii agricole europene, caz care afectează imaginea Greciei de aproximativ un an.

Instituţia, condusă de Laura Codruţa Kövesi, a transmis că a cerut oficial Legislativului grec să permită investigarea parlamentarilor.

Totodată, procurorii europeni au transmis „informaţii cu privire la presupusa implicare a unui fost ministru şi unui viceministru” al Agriculturii, fără alte detalii. De asemenea, cinci foşti deputaţi sunt vizaţi în cadrul aceleiaşi anchete, care priveşte fapte petrecute în 2021.

Investigaţia vizează acuzaţii de „incitare la abuz de încredere, fraudă informatică şi stabilirea de false atestări”.

Ancheta vizează o fraudă descrisă anterior de EPPO drept „masivă şi sistematică”, precum şi „activităţi de spălare de bani” legate de acordarea subvenţiilor agricole. Conform datelor preliminare, 324 de persoane ar fi beneficiat ilegal de fonduri, generând un prejudiciu estimat la peste 19,6 milioane de euro din bugetul UE.

Fonduri europene de milioane de euro destinate fermierilor ar fi fost deturnate prin intermediul OPEKEPE, instituţie responsabilă cu plata subvenţiilor agricole şi ulterior desfiinţată de Guvern.

Printre cele mai neobişnuite cazuri investigate se numără declararea unor păşuni pe situri arheologice, livezi de măslini pe terenul unui aeroport militar sau plantaţii de banane pe Muntele Olimp.

O parte dintre sumele obţinute fraudulos ar fi fost utilizate pentru achiziţionarea de „bunuri de lux, călătorii şi vehicule”, potrivit EPPO. În acest dosar, zeci de persoane au fost deja arestate.

Potrivit anchetatorilor, mulţi dintre suspecţi nu aveau legături reale cu agricultura, însă ar fi raportat în mod fals un număr mai mare de animale pentru a obţine subvenţii mai consistente.

Presa elenă a relatat, inclusiv pe baza unor interceptări telefonice, că un oficial de rang înalt al agenţiei ar fi avertizat beneficiarii ilegali ai subvenţiilor în legătură cu controale europene neanunţate.

Potrivit autorităţilor, OPEKEPE distribuia anual peste trei miliarde de euro, în principal sub formă de subvenţii, către aproximativ 680.000 de agricultori.