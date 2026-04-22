Percheziții domiciliare la Poienile de Sub Munte – cetățean român reținut pentru trafic de migranţi

178261 – 22042026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de Sub Munte, împreună cu cei ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș, au pus în executare, ieri dimineață, două mandate de percheziție domiciliară în localitatea Poienile de Sub Munte, județul Maramureș. În urma acestora, un cetățean român a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi. Activitățile se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, în vederea documentării întregii activități infracționale.

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de Sub Munte s-au sesizat din oficiu cu privire la activitatea infracțională a unui cetățean român, care ar fi transportat, în schimbul unor sume de bani (câte 50 de euro pentru fiecare persoană), doi cetățeni ucraineni ce au intrat ilegal din Ucraina pe teritoriul României.

Ieri, în urma punerii în executare a celor două mandate de percheziție domiciliară emise de Tribunalul Maramureș, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de Sub Munte, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Maramureș, au identificat și au ridicat mai multe bunuri ce pot constitui mijloace de probă în cauză, respectiv un autoturism de teren înmatriculat în România, două telefoane mobile și o sumă importantă de bani, respectiv 52.350 euro.

De asemenea, a fost emis un mandat de aducere pe numele unui cetățean român în vârstă de 40 de ani. Ulterior, față de acesta a fost emisă de către polițiștii de frontieră o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Astăzi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației reafirmă faptul că lupta împotriva migrației ilegale și a formelor de sprijin a acesteia rămâne o prioritate, acțiunile fiind desfășurate constant, în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile judiciare competente.