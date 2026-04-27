Percheziții într-un caz de transmitere ilegală, pe internet, a unor meciuri de fotbal

Percheziții într-un caz de transmitere ilegală, pe internet, a unor meciuri de...

178306 – 27042026 – În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în această dimineață, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în orașul Bălcești, la domiciliul unei persoane fizice și la sediul social al unei persoane juridice, precum și două mandate de aducere.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești, care vizează transmiterea ilegală, pe internet, a unor meciuri de fotbal protejate de drepturi de autor, precum și folosirea fără drept a unei mărci.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2022 și până în prezent, persoanele cercetate ar fi pus la dispoziția publicului, în mod ilegal, meciuri de fotbal dintr-un campionat din altă țară, prin intermediul unor platforme de streaming video.

Prejudiciul, aflat în curs de stabilire, a fost cauzat titularilor drepturilor de autor și de difuzare audio-vizuală, prin neplata abonamentelor aferente vizionării acestor conținuturi, precum și a altor venituri conexe.

Totodată, din activitatea infracțională, persoanele implicate ar fi urmărit obținerea de venituri din publicitate, prin utilizarea unor platforme online care rulează reclame în timpul transmisiunilor.

Activitățile beneficiază de sprijinul Serviciului Criminalistic și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Cercetările sunt continuate de polițiști, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale.