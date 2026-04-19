Peste o tonă de tutun vrac descoperită de polițiștii de frontieră giurgiuveni în urma unui control efectuat asupra unei autoutilitare

Peste o tonă de tutun vrac descoperită de polițiștii de frontieră giurgiuveni...

178231 – 19042026 –Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unui control efectuat asupra unei autoutilitare, peste o tonă de tutun vrac neprelucrat, transportat fără respectarea prevederilor legale.

În data de 17.04.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au desfășurat activități specifice pe linia prevenirii și combaterii infracționalității transfrontaliere, în zona de competență, pe DN5.

Cu această ocazie, echipa operativă, aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit pentru control o autoutilitară înmatriculată în Bulgaria, condusă de un cetățean bulgar, în vârstă de 45 de ani, care transporta colete în regim de curierat pe ruta Bulgaria – România.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, în compartimentul de marfă a fost descoperită o cantitate semnificativă de tutun vrac neprelucrat, fără documente justificative de proveniență.

În continuarea verificărilor, polițiștii de frontieră au identificat în compartimentul de marfă trei paleți care conțineau frunze de tutun, cantitatea totală fiind de 1.003,5 kg de tutun vrac neprelucrat.

Întreaga cantitate de tutun, estimată la o valoare de aproximativ 100.350 de lei, a fost reținută și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de producere de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii de frontieră, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități în cooperare cu instituțiile abilitate, în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale, precum și pentru asigurarea securității la frontiera de stat.