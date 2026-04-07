Politica sau nu, Franța și-a repatriat aurul din SUA

178143 – 07042026 – Banca Națională Franței a anunțat finalizarea unui program amplu de modernizare a rezervelor sale de aur, care a generat aproximativ 12,8 miliarde de euro în venituri nete. Ca parte a acestei strategii, banca centrală a vândut restul de 129 de tone de aur, care fuseseră depozitate la New York, înlocuindu-le cu lingouri noi, standardizate la nivel internațional, achiziționate de pe piața europeană.

Această mișcare a permis Băncii Franței nu numai să-și consolideze întreaga rezervă de aur (a patra ca mărime din lume) la Paris, ci și să-și îmbunătățească situațiile financiare anuale. În timp ce banca a încheiat 2024 cu o pierdere de 7,7 miliarde de euro, datorită profiturilor “gold”, 2025 s-a încheiat cu un excedent de 8,1 miliarde de euro.

Este de remarcat că decizia de relocare a activelor a stârnit dezbateri în Europa, în special în Germania, unde apelurile de a-și recupera propriile rezervele de aur din SUA s-a intensificat.

François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, a negat orice motivație politică în spatele acțiunilor Parisului. Potrivit acestuia, principalul motiv a fost dificultatea procesării lingourilor vechi care nu îndeplineau standardele comerciale moderne. S-a dovedit mult mai eficient să vinzi activele învechite în SUA în timpul unui record de preț și să achiziționezi aur nou în Europa.

În prezent, 134 de tone de monede şi lingouri din generaţiile anterioare rămân în seifurile pariziene, care sunt programate să fie aduse la noi standarde până în 2028.