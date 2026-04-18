Premieră pentru România la sediul NATO: Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, lansează luni „Romania Industry Day” la Bruxelles

178227 – 18042026 – Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, alături de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, vor inaugura luni, 20 aprilie 2026, la sediul NATO din Bruxelles, evenimentul de promovare a industriei naționale de profil „Romania Industry Day”. La această acțiune și-au anunțat participarea peste 20 de companii românești de top.

Evenimentul, organizat în premieră la sediul Alianței, constituie o etapă majoră în eforturile de diplomație economică ale României. Obiectivul central este evidențierea relevanței strategice a industriei naționale de apărare pentru arhitectura de securitate a NATO și creșterea profilului sectorului de apărare și securitate cibernetică în calitate de furnizori potențiali pentru Aliați.

Contextul economic este unul important având în vedere că cheltuielile totale ale Aliaților pentru cerințele de apărare de bază au depășit, conform Raportului Anual al Secretarului General al NATO, Mark Rutte, pragul de 1,4 trilioane de dolari anual.

Evenimentul este organizat la inițiativa ministrului Afacerilor Externe, prin Delegația Permanentă a României la NATO, beneficiind de sprijin tehnic și logistic din partea Ministerului Economiei, care a gestionat și procesul de selecție a companiilor participante.

„Romania Industry Day” include consultări la nivel înalt cu conducerile Agenției NATO pentru Comunicații și Informatică (NCIA) și Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). Scopul acestor întrevederi este identificarea unor modalități concrete de integrare a companiilor românești în viitoarele programe de înzestrare și suport logistic ale Alianței.

„Suntem parte a celei mai puternice Alianțe defensive din lume, NATO, și asta înseamnă nu doar siguranță crescută ci şi oportunități pentru a creşte economia. Am construit Ziua industriilor româneşti, la sediul NATO, pentru a promova companiile româneşti să devină furnizori direcți pentru structurile alianței, pentru a accesa nişa lor dintr-o piață de profil de peste 1,4 trilioane de dolari anual între aliați şi pentru a întări profilul României de partener solid şi furnizor de securitate în pregătirea summit-ului B9 din București şi a summit-ului NATO din Ankara.

Interesele României cer o diplomație economică revitalizată. Construim în această guvernare acest tip de diplomație printr-o muncă coerentă pentru beneficii directe în economia națională. Investițiile pentru tehnologii avansate, crearea de locuri de muncă cu înaltă calificare acasă, în România, și poziționarea componentei de reziliență cibernetică, pentru care deja există cerere şi experiență internațională, toate fac parte din mizele evenimentului. Este primul, vor mai urma și altele”, declară Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

„Oportunitățile economice internaționale nu trebuie irosite, de aceea Ministerul Economiei va susține, alături de Guvern, promovarea industriilor-cheie și dezvoltarea industriei de apărare. Ne asumăm rolul de a susține atât mediul privat, cât și companiile de stat pregătite să dezvolte producția, să îndeplinească standarde exigente, să inoveze și să se integreze durabil în lanțurile de producție europene și globale”, a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Participarea României la această ediție inaugurală a fost configurată pentru a reflecta sectoarele cu cel mai mare potențial de cooperare. Printre cei peste 20 de operatori economici confirmați se numără companii private și de stat cu portofolii solide în dezvoltare software, comunicații securizate, sisteme satelitare, tehnologie anti-dronă, aeronautică și armament de ultimă generație.

„Romania Industry Day” reprezintă o platformă esențială de dialog care facilitează conectarea cerințelor operaționale ale NATO cu soluțiile inovatoare dezvoltate de industria românească, oferind un semnal puternic de încredere investitorilor internaționali și partenerilor strategici ai României. Această ediție va fi urmată, până la sfârșitul anului, de acțiuni adiționale de promovare a industriilor relevante în cadrul țărilor aliate.