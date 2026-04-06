Premierul Ilie Bolojan a demis conducerea Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor

178137 – 06042026 – Premierul Ilie Bolojan a demis conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Decizia vine după un control fulger dispus de ministrul Finanțelor, instituția sub a cărei coordonare se află acest organism antifraudă.

Oficiul are rolul de a preveni și combate spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism. Instituția prelucrează informații și sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Noii oameni numiți la conducerea Oficiului sunt Marian Pîrvu, în funcția de președinte, și Bogdan Paul Dobrin, în funcția de vicepreședinte. Sursa:tvrinfo