Premierul nu va demisiona dacă PSD va decide să îi retragă sprijinul politic

Premierul nu va demisiona dacă PSD va decide să îi retragă sprijinul...

18042026 – Ilie Bolojan a spus, la RRA, că, în cazul în care PSD îşi retrage miniştrii sau va fi depusă o moţiune de cenzură, va respecta toate procedurile constituţionale.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că nu demisionează în cazul în care PSD va decide luni să îi retragă sprijinul politic.

“România are nevoie să fie condusă. Am obligaţia faţă de ţara noastră să asigur funcţionarea guvernului”, a afirmat şeful executivului la Radio România Actualităţi.

El a mai spus că, în cazul în care PSD îşi retrage miniştrii sau va fi depusă o moţiune de cenzură, va respecta toate procedurile constituţionale şi va vedea atunci care e situaţia.

“În situația în care se ajunge la un atare parcurs, vom respecta toate procedurile constituționale și se va vedea atunci care este situația”.