Preocupări pentru abordarea interinstituțională a migrației

178117 – 03042026 – În contextul consolidării cooperării instituționale pentru gestionarea migrației și al aplicării Pactului privind Migrația și Azilul, Poliția de Frontieră a avut o întâlnire cu UNICEF, Organizația Internațională pentru Migrațiune și UNHCR România pentru a discuta despre gestionarea provocărilor și coordonarea acțiunilor generate de fenomenul migrației. Agenda discuțiilor a vizat consolidarea mecanismelor de identificare și referire a persoanelor care necesită protecție internațională, protecția grupurilor vulnerabile, cu accent asupra minorilor neînsoțiți și furnizarea unor programe de formare pentru personalul Poliției de Frontieră Române.

Pactul privind Migrația și Azilul stabilește reguli pentru prevenirea migrației ilegale și distrugerea activității rețelelor criminale de contrabandă, protejarea persoanelor care fug de război și persecuție, prevenind în același timp abuzul asupra sistemului de azil, și primirea în UE a persoanelor care pot stimula competitivitatea economiei Uniunii.

Potrivit noilor reguli ale Pactului privind Migrația și Azilul, persoanele care nu îndeplinesc condițiile de intrare în UE vor fi înregistrate și vor face obiectul unor controale de identificare a Eurodac, de securitate și de sănătate. Solicitanții de azil trebuie să solicite protecție internațională în țara UE de primă intrare și să rămână acolo până când se stabilește țara responsabilă pentru tratarea cererii lor. În cazul persoanelor care nu sunt eligibile pentru protecție internațională, se vor aplica returnări eficiente cu sprijin pentru reintegrare. Noile norme consolidează criteriile de responsabilitate în baza cărora se stabilește ce țară din UE răspunde de evaluarea unei cereri de azil.

La întâlnire au participat Anna Riatti, reprezentant UNICEF în Romania, Pablo Zapata, reprezentant UNHCR în Romania, Mircea Mocanu și șeful Biroului OIM în România.