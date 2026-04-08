Președintele Nicușor Dan a semnat decretele de numire a noilor șefi ai marilor parchete

178162 – 08042026 – Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri seară, că a semnat decretele pentru numirea noului procuror general al României, noului procurorului șef al DNA şi noului procuror șef al DIICOT, precum și a adjuncților acestora. Astfel, Cristina Chiriac va fi Procuror General al României, Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA, Codrin-Horaţiu Miron – procuror-şef al DIICOT.

Procurorul Marius Voineag, fost șef al DNA, va fi adjunct al procurorului general, iar la DNA au fost numiți adjuncți procurorii Marius-Ionel Ştefan și Marinela Mincă. La DIICOT, adjunct va fi Alex Florența, fostul procuror general al României. Singura propunere respinsă de președinte din cele înaintate de ministrul Justiției a fost procurorul Gill-Julien Grigore-Iacobici, care a candidat pentru o funcție de adjunct la DIICOT.

În conferința de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a anunțat semnarea decretelor de numire, președintele Nicușor Dan a insistat asupra faptului că așteaptă de la noii șefi ai marilor parchete o ”dinamizare a activităţii”, subliniind că în continuare corupția este un fenoment care preocupă societatea românească.