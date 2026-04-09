Președintele Nicușor Dan așteaptă desecretizările

178167 – 09042026 – Președintele României, Nicușor Dan, solicită desecretizarea actelor semnate de oficiali ai statului român referitoare la achizițiile de vaccinuri anti-COVID făcute de România în perioada pandemiei. Poziția președintelui este valabilă în cazul oricărui ”dosar cu miză financiară importantă”, despre care spune că trebuie rezolvate rapid.

”… pe chestiunea cu vaccinurile, aștept ca actele oficiale semnate de oficiali ai statului român să fie făcute publice, pentru ca societatea în ansamblu să poată să aibă o opinie informată despre cine, ce a semnat, cine n-a semnat. Mi se pare că, în momentul ăsta, nu există în spațiul public conturat foarte clar calendarul de eveniment”, a afirmat președintele Nicușor Dan miercuri seara, după ce a fpcut publice numirile pentru conducerea marilor parchete.

Întrebat dacă a cerut premierului să desecretizeze aceste documente, președintele a spus că susține demersul prin care i s-a cerut deja lui Ilie Bolojan acest lucru.