Preşedintele Nicuşor Dan participă în Croația la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări

178310 – 28042026 – Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi şi miercuri, la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări (I3M), care are loc la Dubrovnik, în Croaţia.

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică şi Neagră (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia). Iniţiativa are ca obiectiv creşterea convergenţei şi a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone şi state membre ale Uniunii Europene prin creşterea interconectivităţii în regiune, în domeniile energiei, transporturilor şi celui digital. Principiile de bază ale Iniţiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creşterea coeziunii la nivel european şi consolidarea legăturilor transatlantice.

În cea de a doua zi a reuniunii, președintele României va fi prezent la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări.

În 2025, Summitul Iniţiativei celor Trei Mări s-a desfăşurat la Varşovia, marcând 10 ani de la implementarea acestei iniţiative, iar discuţiile s-au axat atât pe subiecte de interconectivitate regională în transport şi energie, cât şi pe problemele curente de securitate.

România a organizat şi găzduit Summitul celor Trei Mări de două ori, în 2018 și 2023.