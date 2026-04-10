Program de duminică pentru toate liniile de transport în zilele de 10 și 13 aprilie

Program de duminică pentru toate liniile de transport în zilele de 10...

178172 – 10042026 – În Noaptea de Înviere, linia de tramvai 41 va avea un program de funcționare prelungit, cu ultima plecare la ora 02:20, din terminalul Piața Presei. Tramvaiele vor circula la un interval de succedare de 20 de minute, începând cu ora 23:20.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus această măsură în vederea asigurării deplasărilor către și de la Mănăstirea Cașin, aflată pe traseul liniei 41.

TPBI mai informează că, în zilele de vineri, 10.04.2026 și luni, 13.04.2026, vehiculele de transport public de suprafață din regiunea București – Ilfov vor circula după programul unei zile de duminică.

De asemenea, Metrorex anunța că în perioada 10–13 aprilie, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele conform programului specific zilelor de weekend și sărbători legale.

În noaptea de Înviere, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 și 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar între orele 01:00 și 05:00 la un interval de circa 20 de minute.

Reprezentanții Metrorex atrag atenția că accesul în metrou cu foc deschis, precum lumânări sau candele aprinse, este strict interzis.