178275 – 23042026 – Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM) implementează proiectul „FORMACTIV – Formare și muncă activă” (cod proiect 337075), în perioada 24 decembrie 2024 – 23 decembrie 2029, cu scopul de a sprijini ocuparea forței de muncă și calificarea profesională direct la locul de muncă.

Proiectul promovează ucenicia la locul de muncă ca soluție eficientă pentru reducerea șomajului și dezvoltarea competențelor profesionale, oferind beneficii atât angajatorilor, cât și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Beneficii pentru angajatori :

Companiile care aleg să încadreze șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), cu vârsta de peste 30 de ani, vor primi o subvenție lunară de 2.250 lei/ucenic, pe toată perioada contractului de ucenicie.

Ucenicia presupune încheierea unui contract individual de muncă, pe durată determinată. Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul.

Angajatorul asigură salariul, condițiile de formare profesională și sprijinul necesar calificării.

Oportunități pentru șomeri :

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor avea acces la:

Programe de formare profesională la locul de muncă, plătite și recunoscute oficial;

Consiliere și mediere pentru alegerea domeniului potrivit;

Șansa de a dobândi o calificare și de a se integra pe piața muncii.

Proiectul este o oportunitate de dublu câștig: angajatorii își formează personal calificat, iar șomerii dobândesc experiență și o meserie.

Pași simpli pentru angajatori și șomeri în accesarea programului de ucenicie:

Comunicarea locurilor de muncă vacante – angajatorul transmite către AMOFM București locurile de muncă vacante, care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie;

Organizarea programului – angajatorul încheie un contract cu un furnizor acreditat de formare profesională sau poate să se acrediteze pentru formare;

Înregistrarea șomerului – persoana interesată, se înscrie la AMOFM București, în evidența agențiilor locale de sector din raza căreia au domiciliul/reședință;

Consiliere și mediere – AMOFM București oferă servicii de informare și consiliere profesională și sprijină șomerii în identificarea locurilor de muncă disponibile pentru ucenicie;

Cerere pentru ucenicie – șomerul completează o cerere pentru domeniul dorit;

Repartizare – AMOFM București direcționează șomerul către un angajator;

Selectare și contract – după interviu, angajatorul încheie contractul de ucenicie;

Începerea activității – contractul este înregistrat la ITM, iar ucenicul începe lucrul (ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare);

Incheierea convenţiei pentru acordarea sprijinului financiar angajatorului. Convenţia se încheie între AMOFM București și angajator, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă, cuprinsă în contractul de ucenicie. Angajatorul solicită subvenția online, în platforma PULS.Plata subvenției – se acordă lunar, proporțional cu timpul lucrat, pe baza documentelor depuse până pe 25 ale lunii următoare.

Recrutarea continuă – Atât șomerii, cât și angajatorii pot accesa programul pe tot parcursul derulării proiectului.

Şomerii care participă la activitătile proiectului sunt cei care sunt înregistraţi în baza de date a Serviciului Public de Ocupare (SPO) și au beneficiat de activităţile de informare și consliere profesională, prin care li s-au comunicat oportunităţile pe care le au în ceea ce privește educaţia, formarea, ocuparea pe piaţa muncii.

Persoanele interesate pot accesa atât site-ul www.anofm.ro/bucuresti cât și pagina de Facebook a instituţiei https://www.facebook.com/AmofmBucuresti.

Pentru mai multe informaţii, cei interesaţi se pot adresa Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă, din str. Spătaru Preda nr.12, sector 5, telefon: 021.316.29.03, e-mail: amofm.buc@anofm.gov.ro, precum şi Agențiilor Locale de Sector.