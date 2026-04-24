Protecția Animalelor din CJ Ilfov solicită patrule de noapte cu polițiști și jandarmi pentru combaterea abandonului de animale

Pentru început patrulele ar urma să fie funcționale la Măgurele

178280 – 24042026 – Directorul Protecției Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Hilde Andrada Ștefania Tudora, solicită sprijinul Inspectoratelor de Poliție și de Jandarmi Ilfov pentru combaterea abandonului de câini în județ, în special în localitatea Măgurele. Ea propune formarea unor echipe mixte și organizarea de patrule de noapte.

”În județul Ilfov, cu precădere în localitatea Măgurele, cetățenii au sesizat de-a lungul timpului, telefonic, că noaptea sunt aruncați câini din diverse mașini. Nu ne referim la cazuri individuale de abandon, ci la mișcări plănuite. Drept urmare, pentru a combate acest fenomen, vă cerem sprijinul de a forma echipa și a organiza patrule de noapte, în teren, în perioada imediat următoare, pe raza localității Măgurele. Viziunea noastră e clară: sterilizare și microcipare în masă, controale, gestionare umană și eficiență”, se arată în documentul transmis joi de CJ Ilfov.

Tudora le cere reprezentanților Inspectoratelor de Poliție și de Jandarmi Ilfov să sprijine instituția cu demararea demersului în luna mai, iar patrulele să includă și personal din cadrul Direcției de Protecție a Animalelor a CJ Ilfov.

Ea a adăugat că acțiunea ar urma să fie extinsă și în alte localități din județ unde există suspiciuni sau sesizări privind abandonul organizat de animale.