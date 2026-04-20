PSD și PNL se împing reciproc în brațele AUR

178239 – 20042026 – PSD s-a întrunit în această dimineață în cadrul unei ședințe mai largi a Biroului Executiv Național, înaintea votului prin care se va decide retragerea sprijinului politic pentru prim-ministrul Ilie Bolojan, întâlnire care va avea loc luni începând cu orele 17.00, la Palatul Parlamentului, în format hibrid. În ședinșa din această dimineața social-democrații decid întrebarea care va fi adresată celor 5.000 de membri de partid care vor participa la ședința de după-amiază. Președintele PSD Sorin Grindeanu a spus duminică seara la Antena 3 CNN că majoritatea liderilor social-democrați nu mai vor să continue cu Ilie Bolojan ca premier, dând de înțeles însă că partidul este în continuare pentru o guvernare pro-europeană. De această dată nu a mai spus nici că nu se poate guverna cu USR, dar a precizat că o guvernare fără PSD nu este posibilă având în vedere aritmetica parlamentară. Cele trei scenarii care sunt discutate la ora transmiterii acestei informații sunt rămânerea în Guvern în actuala formulă (lucru exclus), retragerea sprijinului politic pentru premier și schimbarea acestuia cu un alt liberal și trecerea PSD în opoziție.

Grindeanu a reluat nemulțumirile social-democraților în ceea ce-l privește pe premier și i-a taxta derapajele verbale din ultimele zile, când au fost acuzați de ”șobolănisme” ( n.n. – o exprimare violentă la care premierul nu a mai recurs până acum). Grindeanu l-a întrebat pe Bolojan de ce nu a făcut plângeri la DNA sau la alte instituţii, dacă susţine că ”a găsit şobolani în cămara cu alimente” atunci când a aprins becurile. Grindeanu a insistat că era nevoie ca premierul să indice cu nume și prenume ”șobolanii”, altfel rămâne doar într-un exercițiu de PR. În replică, Ilie Boljan a precizat că a făcut sesizări de fiecare dată când s-au constatat lucruri de natură penală, dar sunt şi chestiuni de ”iresponsabilitate managerială”.

De asemenea, Grindeanu, afirmă că, în ultimele zece luni, economia României a fost tratată ”ca un dosar de insolvenţă”, fără să se ţină cont de oamenii impactaţi de pseudo-reforme.

Rezolvarea crizei politice depinde, în viziunea social-democraților, de președintele Nicușor Dan. Liderul PSD crede că președintele se va consulta cu partidele din coaliție, marți sau miercuri, fiind interesat de rezolvarea rapidă a crizei. Asta pentru că Ilie Bolojan a anunțat, din nou, tot duminică seara, pe B1TV, că nu va demisiona. Ba mai mult, a spus că în cazul în care PSD își va retrage miniștrii din Guvern, aceștia vor fi înlocuiți, interimatul putând fi prelungit pentru o lună și jumătate. Mai mult, Blojan a spus că va schimba din funcție și secretarii de stat care nu vor susține politica Guvernului.

Acuzat de PSD că ține de scaun și că până acum juca cu demisia pe masă, acum prim-ministrul a amintit cum a venit în fruntea Guvernului, în ce situație financiară era România și conjunctura geopolitică în care se află țara acum. Argumentul frecvent invocat pentru păstarea funcției este legat de situația internațională actuală, iar o criză politică internă ar alunga investitorii iar țara s-ar putea împrumuta la dobânz mai mai pe puața externă.

Calcule

În condiţiile în care premierul Bolojan a anunţat că nu va demisiona, PSD spune că următorul pas va fi retragerea miniştrilor săi din guvern. Astfel, actualul Executiv îşi schimbă structura şi rămâne interimar timp de 45 de zile, interval în care este aşteptată şi o moţiune de cenzură, în Parlament.

După ce social-democrații își vor anunța oficial decizia, liberalii au programată pentru marți dimineață o şedinţă a Biroului Politic Naţional lărgit, pentru a confirma susţinerea lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. Acesta a reafirmat și ideea că PNL nu va mai colabora cu PSD dacă va ieși de la guvernare.

”Eu am încredere în colegii mei şi Partidul Naţional Liberal are o rezoluţie care prevede cât se poate de clar, că dacă PSD generează o criză politică, PNL nu va colabora cu PSD după aceea (…) Gândiţi-vă că, în condiţiile în care un alt partid stabileşte premierul unui partid, cum este PNL-ul, sau schimbă acel premier, înseamnă că partidul căruia i-a schimbat premierul devine practic un partid anexă. Să presupunem că vine un premier care are o determinare foarte importantă, care face lucrurile aşa cum trebuie mai departe. Întrebarea este: cât timp va dura până PSD va face din nou ceea ce face în aceste luni şi să genereze o criză”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la B1TV, după ce a fost întrebat dacă ar putea exista nume în PNL care să trădeze şi să accepte să-l înlocuiască în funcţia de premier.

USR îl susține necondiționat pe Bolojan

Liderul USR Dominic Fritz a avertizat PSD că, prin declanşarea unei crize politice, va sărăci ţara şi mai tare.

”Aţi încercat să ne intimidaţi încă din primele săptămâni ale acestei guvernări. Aţi organizat campanii de denigrare împotriva miniştrilor USR, aţi votat o moţiune alături de AUR împotriva Dianei Buzoianu, aţi ignorat cuvântul dat atunci când trebuia să votăm noul Avocat al Poporului. Acum vreţi să schimbaţi premierul cu un an înainte de termenul agreat. De ce? Cu siguranţă nu pentru români. Pretindeţi că plecaţi din guvern ca să apăraţi oamenii săraci. Prin declanşarea unei crize politice, veţi sărăci ţara şi mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul şi dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea”, a transmis Dominic Fritz, duminică seară.

El a aunţat că partidul său va apăra cu toate puterile actuala guvernare.

Sindicatele intervin

Blocul Naţional Sindical (BNS) i-a solicitat preşedintelui Nicuşor Dan, într-o scrisoare deschisă, să iniţieze consultări directe cu liderii formaţiunilor politice parlamentare, în vederea negocierii unei formule de guvernare stabile, credibile şi responsabile, care să îşi asume implementarea unui program de stabilizare economică şi socială.

”În absenţa unei voinţe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliţii, BNS consideră că singura soluţie democratică şi legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”, susţine BNS.

Aritmetica parlamentară

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că îşi doreşte să rămână o coaliţie pro-europeană şi a subliniat că social-democraţii au parlamentari cât USR şi PNL la un loc.

”PSD-ul are în acest moment în Parlament o pondere cu tot cu redistribuiri cred că suntem undeva la 27-28%. Cât e USR-ul plus PNL-ul la un loc. Mă refer la numărul de parlamentari. Aproximativ la fel. Până la majoritate, mai e ceva. Nu poate nimeni să facă majoritate în acest moment fără PSD şi fără AUR. Ori face o majoritate care să includă PSD-ul, ori face o majoritate care să includă AUR. Altcumva pe calcule aritmetice, nu îţi iese o majoritate în Parlament. Poate exista o majoritate şi fără PSD. Noi nu vom fi parte dintr-o majoritate de acel tip. Dar ceilalţi poate îşi doresc. Am spus mai devreme că nu impun calea şi noi nu impunem calea altor partide”, a mai afirmat liderul PSD.

PSD și PNL se împing reciproc în brațele AUR

Sorin Grindeanu a mai declarat că pentru realizarea unei majorităţi se face o coaliţie care să includă ori PSD, ori AUR.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat din nou duminică seară că nimeni din conducerea partidului nu a discutat cu AUR pentru susţinerea în comun a unei eventuale moţiuni de cenzură. PSD a mai anunţat că nu va vota guverne minoritare, astfel că o susţinere pentru un guvern PNL-USR-UDMR-minorităţi nu se va putea concretiza decât cu voturile de la AUR.

La rândul său, și Ilie Boljan a negat discuții, până în acest moment, cu AUR, dar nu a spus clar dacă astfel de discuții ar putea avea loc în eventualitatea în care PSD îi retrage sprijinul politic. Reamintim că liderul senatorilor PNL, daniel Fenechiu, nu a exclus o colaborare cu AUR, precizând că politică înseamnă crearea unor alianțe în Parlament astfel încât să-ți atingi obiectivele.