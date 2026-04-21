Reuniune de lucru pe tema răpirii internaționale de minori

178243 – 21042026 – În contextul creșterii complexității cazurilor de răpire internațională a minorilor, Ministerul Justiției a organizat, în data de 20 aprilie a.c, prima reuniune de lucru dedicată cooperării interinstituționale cu partenerii din plan extern în materia răpirii internaționale de minori.

Evenimentul se înscrie într-un amplu demers care vizează întărirea cooperării și dezvoltarea cadrului instituțional între autoritățile naționale și partenerii din mai multe state, implicați în gestionarea cauzelor cu impact major asupra protecției drepturilor copilului.

La reuniune au participat reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la București din Marea Britanie, SUA, Franța, Germania, Canada, Japonia, Italia, Spania, Norvegia, Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda și Grecia, dar și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților naționale cu atribuții în domeniu, precum Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Consiliul de Mediere, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Discuțiile s-au concentrat pe identificarea principalelor dificultăți întâmpinate în aplicarea Convenției de la Haga din anul 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii, în cadrul căreia Ministerul Justiției are rolul de autoritate centrală pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor stabilite.