Reuniune în sistem video-conferință, la Londra și Paris, privind Strâmtoarea Ormuz

178226 – 18042026 – Viitorul Strâmtorii Ormuz a fost discutat într-o conferinţă care a reunit peste 50 de state şi organizaţii internaţionale, organizată de Franţa şi Marea Britanie. Preşedintele Nicuşor Dan a participat online la reuniune şi a transmis mesajul României. Ţara noastră a anunțat pe 20 martie că se alătură grupului de state care și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la menținerea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Reuniunea a pus accentul pe sprijinirea încetării focului în regiune şi pe asigurarea redeschiderii şi securizării rutelor maritime pe termen lung, a transmis într-un mesaj președintele României, Nicușor Dan.

“Am participat astăzi, prin videoconferinţă, la reuniunea privind Iniţiativa Internaţională pentru Libertatea Maritimă de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, găzduită de preşedintele Franţei şi premierul Regatului Unit. Am discutat despre cooperarea în domeniul securităţii, lanţurile critice de aprovizionare şi sprijinul pentru industrie, în contextul eforturilor comune de a restabili libertatea de navigaţie în Strâmtoare şi de a atenua impactul economic. Accentul a fost pus pe sprijinirea încetării focului în regiune şi pe asigurarea redeschiderii şi securizării rutelor maritime pe termen lung, completând eforturile diplomatice în curs pentru consolidarea păcii“, a scris Nicuşor Dan pe platforma X. Sursa:tvrinfo