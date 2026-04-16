Rolul comunităților românești din Ucraina și ucrainene din România, considerate veritabile punți de legătură între cele două state

178207 – 16042026 – Deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi, președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, a primit miercuri, 15 aprilie, la Parlamentul României, o delegație de parlamentari ucraineni, majoritatea membri ai Grupului parlamentar de prietenie Ucraina–România din cadrul Radei Supreme.

Din delegația română au mai făcut parte vicepreședintele grupului, deputatul Ioan Balan, precum și deputații Ionel Ovidiu Bogdan, Cristian Brian și Gál Károly.

Întrevederea a reconfirmat nivelul solid al relațiilor bilaterale și dinamica pozitivă a cooperării politice și economice dintre România și Ucraina. Un accent deosebit a fost pus pe importanța consolidării dialogului interparlamentar și pe intensificarea vizitelor reciproce, ca instrumente esențiale pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

În alocuțiunea susținută cu această ocazie, Nicolae-Miroslav Petrețchi a evidențiat rolul esențial al diplomației parlamentare, ca instrument complementar și, adesea, mai flexibil decât diplomația tradițională, capabil să faciliteze un dialog direct și eficient între reprezentanții aleși. Acesta a subliniat contribuția grupurilor parlamentare de prietenie la consolidarea cooperării bilaterale și la susținerea unor inițiative comune, inclusiv în domenii strategice, arătând că aceste structuri constituie o platformă activă de dialog și cooperare între Parlamentul României și Rada Supremă a Ucrainei.Totodată, deputatul a reafirmat sprijinul ferm și constant al României pentru Ucraina, inclusiv prin măsuri în domeniul securității, al protecției refugiaților ucraineni și al dezvoltării infrastructurii. A fost evidențiată, de asemenea, susținerea pentru eforturile Ucrainei în procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum și pentru implementarea reformelor necesare, în contextul dificil generat de războiul pe scară largă.

A fost subliniat interesul României pentru participarea activă la procesul de reconstrucție a Ucrainei, precum și necesitatea consolidării cooperării în format trilateral România–Ucraina–Republica Moldova. Cooperarea în domeniul securității în regiunea Mării Negre și contribuția la redefinirea arhitecturii de securitate regională au fost, de asemenea, evidențiate drept priorități comune.

Un punct important l-a constituit rolul comunităților românești din Ucraina și ucrainene din România, considerate veritabile punți de legătură între cele două state. Reprezentantul minorității ucrainene în Camera Deputaților a reiterat importanța garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, inclusiv accesul la educație în limba maternă, ca element fundamental al unei societăți democratice și al stabilității regionale.

În cadrul vizitei, delegația ucraineană a avut întrevederi și cu reprezentanți ai comisiilor juridice, pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, precum și pentru învățământ din Camera Deputaților și Senat. Discuțiile au vizat teme de pe agenda bilaterală și identificarea unor modalități concrete de aprofundare a cooperării, inclusiv prin organizarea, în perioada următoare, a unor ședințe comune la nivel de comisii de specialitate.

Consolidarea cooperării româno-ucrainene, în special la nivel parlamentar, rămâne un pilon esențial pentru promovarea stabilității, securității și prosperității în regiune.