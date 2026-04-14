România a câștigat procesul ”Casa Radio”

178179 – 14042026 – Statul român a obținut o decizie favorabilă în arbitrajul internațional privind proiectul imobiliar „Casa Radio” din București, informează ziare.com. Dezvoltatorul Plaza Centers solicitase despăgubiri foarte mari, de 385 milioane de euro, însă pretențiile sale au fost respinse în totalitate de Tribunalul de la Washington.

Miza financiară a fost eliminată luni, 13 aprilie, după ce Tribunalul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a dat dreptate României. Disputa, care durează de mai mulți ani, vizează unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare eșuate din Capitală, cunoscut sub numele de „Dâmbovița Center”.

Tribunalul a taxat conduita companiei israeliene

Decizia ICSID a fost luată cu majoritate și s-a bazat pe o analiză amănunțită a modului în care Plaza Centers a gestionat proiectul și dezvăluirile publice ale companiei din ultimii ani.

„Decizia s-a bazat pe constatări referitoare la conduita Companiei și la anumite acorduri istorice menționate în dezvăluirile publice ale acesteia, publicate în perioada 2016 – 2020. Tribunalul a dispus ca fiecare parte să își suporte propriile costuri aferente arbitrajului”, a transmis Plaza Centers într-un comunicat oficial.

Dezvoltatorul a menționat că în prezent analizează hotărârea și evaluează „toate opțiunile disponibile și pașii următori”, sugerând că bătălia juridică ar putea să nu fie închisă definitiv din perspectiva lor.

Un proiect gigant transformat în ruină

Parteneriatul public-privat pentru Casa Radio a început în 2004. Planul era unul ambițios: clădiri de până la 34 de etaje, un mall uriaș, un hotel de cinci stele și chiar o roată panoramică. Statul român a concesionat terenul pe 49 de ani, însă, în loc de un centru modern, imobilul a rămas o ruină abandonată în centrul Bucureștiului.

Deși investitorul susținea că a alocat aproximativ 85 de milioane de euro, lucrările nu au înaintat, iar șantierul a devenit un punct negru pe harta orașului. Problemele financiare ale grupului Plaza Centers, care a intrat în insolvență în 2013-2014, au blocat complet orice tentativă de finalizare.

Umbra corupției și litigiul de la Londra

Proiectul a fost marcat și de controverse internaționale. Fostul acționar majoritar al Plaza Centers, grupul Elbit Imaging, a fost amendat în SUA de către SEC cu 500.000 de dolari pentru plăți nejustificate de 14 milioane de euro către „consultanți” în legătură cu proiectul Casa Radio.

Deși victoria de la ICSID elimină riscul de a plăti despăgubiri de 385 de milioane de euro, România continuă ofensiva juridică pe un alt front. Statul român solicită rezilierea contractului și despăgubiri la Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra, proces unde prima înfățișare este programată în mai 2027.