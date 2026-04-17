România încearcă să atragă turiști prin sunetele naturii

178215 – 17042026 – România intră pentru prima dată pe harta globală a sunetelor naturii, prin înregistrările realizate de sound designerul George Vlad în Parcul Natural Vânători Neamț, publicate pe platforma globală Earth FM.

Proiectul aduce în prim-plan biodiversitatea locală prin două playlisturi dedicate, care includ peisaje sonore și sunete provenind de la 26 de specii, de la zimbru și cerb carpatin, la acvilă de munte.

Prezența oferă României vizibilitate internațională în fața unui public interesat de natură și ecoturism, transformând patrimoniul natural într-un punct de contact digital global.

România devine vizibilă pe cea mai complexă hartă digitală a sunetelor naturii din lume. George Vlad, sound designer român cu o carieră internațională de excepție, ale cărui înregistrări se regăsesc în producții precum „Dune: Part II”, „Planet Earth III” sau „Horizon Forbidden West”, a petrecut sute de ore în Parcul Natural Vânători Neamț pentru a capta sunetele ecosistemelor sale unice.

Începând din 16 aprilie 2026, România intră în premieră pe harta globală a sunetelor cu pădurile seculare din Vânători Neamț. Intrarea României pe harta Earth FM este, în acest context, mai mult decât un playlist cu înregistrări sonore, pentru că devine o formă de prezență globală, accesibilă simultan pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Spre exemplu, 43,5% din publicul Earth FM este din Statele Unite, 8,2% din Marea Britanie, 4,4% din Canada. Este exact publicul care călătorește pentru natură și care, până acum, rar avea un punct de contact digital cu biodiversitatea românească.