România, locul I la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO)

178183 – 14042026 – Locul I în Europa pentru România la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări (după China, participantă cu statut de invitat), într-o competiție ce a reunit 247 de concurente din 66 de țări.

Medalie de aur pentru Mălina-Carla Pavel, Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești, cel mai mare scor dintre participantele din țările oficiale; Aida Mitroi, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București și Carina Maria Viespescu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de aur, iar Ioana Stroe, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, a obținut medalie de bronz.

Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) s-a desfășurat anul acesta în Franța, la Bordeaux, în perioada 9-15 aprilie. Echipa României a fost coordonată de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din Bucuresti.

Această olimpiadă internațională de matematică deschide seria celor patru olimpiade internaționale de matematică la care participă România în anul școlar 2025-2026. Coordonarea științifică a lotului a fost asigurată de conducerea Societății de Științe Matematice din România (SSMR), prin Bălună Mihai, iar cea organizatorică din partea Ministerului Educației și Cercetării de Naghi Elisabeta Ana, inspector MEC.