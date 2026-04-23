România și Republica Moldova, schimb de bune practici privind controlul coordonat la frontieră

178272 – 23042026 – Ieri, 22 aprilie a.c., la sediul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții din România, stat membru al Uniunii Europene, și Republica Moldova, stat candidat, dedicată prezentării celor mai bune practici în domeniul controlului coordonat la frontieră.

Activitatea a reunit specialiști din cadrul instituțiilor competente din cele două state, fiind prezentate etapele controlului coordonat, adaptate specificului fluxurilor de trafic, turisme, autocamioane și pasageri, inclusiv modul de organizare a verificărilor în terminalele dedicate.

În cadrul întâlnirii au fost detaliate atribuțiile polițiștilor de frontieră în activitățile de control, precum și mecanismele de cooperare interinstituțională aplicate în contextul controlului coordonat.

De asemenea, a fost prezentată zona tampon (buffer zone), utilizată pentru preselectarea cetățenilor care nu fac obiectul implementării în sistemul EES, cu scopul de a eficientiza fluxurile de trecere a frontierei.

Conducerea PTF Albița a susținut o prezentare privind organizarea punctului de trecere a frontierei, formele de cooperare cu Autoritatea Vamală Română și cu autoritățile din Republica Moldova, precum și documentele bilaterale, acorduri și regulamente, care stau la baza implementării controlului coordonat.

Întâlnirea a avut ca obiectiv consolidarea cooperării dintre România și Republica Moldova și armonizarea practicilor operaționale, în acord cu standardele europene privind managementul integrat al frontierei.