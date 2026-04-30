Scade numărul de paturi din spitale / Guvernul vrea mai puține internări

178333 – 30042026 – Un nou Plan național de paturi, valabil în perioada 2026–2028, care prevede optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă finanțate de casele de asigurări de sănătate, a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Potrivit noilor reglementări, se încearcă dezvoltarea serviciilor medicale alternative – spitalizare de zi și ambulatoriu.

Potrivit Ministerului Sănătății, gradul de ocupare a paturilor pentru spitalizarea continuă este de 51% pentru pacienții acuți și 60% pentru pacienții cronici. În timp ce media europeană este de 516 paturi la 100.000 de locuitori, în România aceasta ajunge la 724 paturi la 100.000 de locuitori.

Noul plan aprobat urmărește reducerea internărilor evitabile, extinderea serviciilor în ambulatoriu și spitalizare de zi, utilizarea mai eficientă a resurselor existente și creșterea calității și performanței serviciilor medicale spitalicești.

Concret, pentru perioada 2026–2028, este prevăzută reducerea etapizată pentru aproximativ 14.000 de paturi, fără a afecta accesul populației la servicii medicale. Numărul de paturi destinate îngrijirilor paliative nu este inclus în planul de paturi.