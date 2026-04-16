Se încearcă eliminarea cursurilor valutare personalizate!

178206 – 16042026 – Deputatul USR Cezar Drăgoescu a depus un proiect de lege care obligă companiile care emit facturi în euro, dolari sau altă monedă străină să le calculeze la cursul BNR din ziua precedentă, nu la propriile cursuri valutare.

Proiectul vine după ce, în luna martie, Cezar Drăgoescu a depus o lege care obligă companiile de telefonie mobilă și internet să facă același lucru: să calculeze facturile la cursul BNR. Ca să nu mai plătești 40 de lei pentru abonamente de 5 euro.

Odată adoptată legea, niciun român nu se va mai trezi că plătește în plus nici atunci când cumpără mașini, case sau excursii în străinătate. Sau cel puțin așa ar trebui! Operatorilor economici le va fi interzis să aplice marje, adaosuri, comisioane sau alte costuri suplimentare asupra cursului de schimb valutar.

După intrarea în vigoare a legii, pentru contractele aflate în derulare, comercianții vor avea obligația, în termen de 90 de zile, să le alinieze cu noile dispoziții legale, prin acte adiționale, fără costuri suplimentare pentru consumator. Deputatul nu ne spune și cese va întâmpla în cazul în care firmele nu se conformează. În prezent, firmele de telefonie au propriile cursuri valutare, un euro ajungând chiar și la 8 lei.