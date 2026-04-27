Se pregătește crearea unui ”cont european de investiții”

178301 – 27042026 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu Maria Luís Albuquerque, Comisar european pentru servicii financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, despre accelerarea dezvoltării piețelor de capital și transformarea economiilor în investiții productive, precum și despre prioritățile europene privind consolidarea Uniunii Piețelor de Capital și dezvoltarea Uniunii Economiilor și Investițiilor (SIU).

Au fost analizate și dosare europene relevante pentru funcționarea piețelor financiare, inclusiv Pachetul privind infrastructura piețelor (MISP), care urmărește eliminarea barierelor dintre piețele europene, și Cadrul pentru accesul la date financiare (FIDA), unde România susține un echilibru clar între inovație, protecția datelor și concurență corectă. În paralel, România susține măsuri care să crească competitivitatea sectorului bancar, astfel încât finanțarea economiei să fie mai rapidă și mai eficientă.

Piața de capital din România este în continuă dezvoltare în ultimii ani, iar interesul investitorilor individuali este în creștere. Ministerul Finanțelor își propune să accelereze acest proces prin măsuri care să încurajeze listarea companiilor și să atragă mai mulți investitori.

Un subiect important pe agenda discuțiilor a fost creșterea participării cetățenilor pe piața de capital. Oficialii au discutat despre dezvoltarea unor produse de investiții mai simple, mai transparente și accesibile, precum și despre posibilitatea introducerii unui „cont european de investiții”, care să faciliteze accesul cetățenilor la piețele financiare.

În cadrul dialogului, oficialii au remarcat progresele realizate de România în dezvoltarea pieței de capital, inclusiv prin stimulente fiscale pentru listarea companiilor și creșterea interesului investitorilor de retail, în special prin programele destinate populației.